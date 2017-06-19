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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017Кузьмичев Игорь

Карла Бруни прокомментировала роман с Дональдом Трампом

«Я считаю эти игры в брутальность ложью, и такие самцы редко бывают искренними, по-настоящему верными»

Карле Бруни в свое время приписывалось множество романов, некоторые из них затем подтверждались, некоторые категорически отрицались самой Бруни. В 1991 году таблоиды раздули до большого скандала слух про отношения будущих первой леди Франции и американского президента Дональда Трампа. Нынешний глава Белого Дома в то время был женат на Марле Мейплс, но имел репутацию ветреного сердцееда. Так что совместное фото Трампа и Бруни на первой полосе газеты New York Post, подписанное «Все кончено», мало кого удивило. В статье издания утверждалось, что роман известного бизнесмена с Карлой поставил под угрозу его брак. На следующий день после выхода публикации сам Трамп подтвердил ее правдивость, а Бруни, в свою очередь, ее опровергла.

Карла Бруни, Дональд Трамп

Карла Бруни, Дональд Трамп

«Трамп, очевидно, псих. Это настолько не соответствует действительности... Я виделась с ним лишь раз, на большом благотворительном вечере в Нью-Йорке», — сказала она год спустя после той истории. Позже стало известно, что Трамп, подтвердив публикацию в New York Post, таким образом «отомстил» Бруни, отвергнувшей его ухаживания. Сегодня Карла, отвечая на вопрос, не беспокоит ли ее тот факт, что скандал 1991 года остался в ее биографии, говорит, что ей совершенно все равно: «Мне нравятся мужчины, в которых есть нечто женственное. Мои мужчины — более настоящие, чем те, кто изображает из себя самцов. Я считаю эти игры в брутальность ложью, и такие самцы редко бывают искренними, по-настоящему верными».

Кроме того, бывшая первая леди Франции прокомментировала свои фото в стиле ню и подобные снимки Мелании Трамп. По ее мнению, их нельзя сравнивать: «Они очень разные», — сказала Бруни, назвав кадры со своим участием «художественными».

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