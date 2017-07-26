Кара Делевинь: «Я не нравилась себе в качестве модели»

Кара Делевинь всегда интересовалась искусством и хотела реализовываться не только в индустрии красоты и моды. Проекты, выходившие за рамки модельной карьеры, Делевинь делала и раньше: например, в 2014 году она записала в компании Фаррелла песню CC the World для мини-фильма Chanel. В последний же год активность Кары за пределами фэшн-бизнеса серьезно увеличилась: она снялась в фильме «Отряд самоубийц», а также сыграла одну из главных ролей в картине Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Более того, для «Валериана» Делевинь — вновь с помощью Фаррелла — сочинила и записала номер I Feel Everything. Теперь СМИ пророчат ей роль девушки Бонда в очередном фильме франшизы, а сама Кара признается, что кино ее интересует больше моды.

«Я не нравилась себе в качестве модели. Не нравилась сама работа. Я была не в восторге от того, как на меня влияет этот бизнес. Не то чтобы я все время смотрела на себя в зеркало и думала о своей внешности, но все к тому шло», — откровенно призналась Делевинь, добавив, что не чувствует себя моделью: «Спросите моих лучших друзей, они вам скажут, что я в обычной жизни вообще не такая».