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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Кара Делевинь: «Я не нравилась себе в качестве модели»

    Британская модель рассказала о завершении карьеры

    Кара Делевинь всегда интересовалась искусством и хотела реализовываться не только в индустрии красоты и моды. Проекты, выходившие за рамки модельной карьеры, Делевинь делала и раньше: например, в 2014 году она записала в компании Фаррелла песню CC the World для мини-фильма Chanel. В последний же год активность Кары за пределами фэшн-бизнеса серьезно увеличилась: она снялась в фильме «Отряд самоубийц», а также сыграла одну из главных ролей в картине Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Более того, для «Валериана» Делевинь — вновь с помощью Фаррелла — сочинила и записала номер I Feel Everything. Теперь СМИ пророчат ей роль девушки Бонда в очередном фильме франшизы, а сама Кара признается, что кино ее интересует больше моды.

    Кара Делевинь

    «Я не нравилась себе в качестве модели. Не нравилась сама работа. Я была не в восторге от того, как на меня влияет этот бизнес. Не то чтобы я все время смотрела на себя в зеркало и думала о своей внешности, но все к тому шло», — откровенно призналась Делевинь, добавив, что не чувствует себя моделью: «Спросите моих лучших друзей, они вам скажут, что я в обычной жизни вообще не такая».

    Тем не менее оставлять мир моды полностью Кара не намерена. «Я все равно буду этим заниматься, но только на своих условиях, самостоятельно выбирая себе проекты. Тогда это будет творчеством, а не работой в качестве пешки», — сказала Делевинь.

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