Кара Делевинь встречается с Эмбер Херд?

С момента развода с Джонни Деппом прошло несколько месяцев, а Эмбер Херд, как полагают западные СМИ, уже активно занимается строительством новой жизни. Так, ее недавно сфотографировали в машине известной модели Кары Делевинь, которая, как и актриса, известна своей бисексуальностью. Две девушки в последние дни особенно много времени проводят вместе. Недавно Эмбер Херд даже сделала эскиз новой татуировки для Кары Делевинь – все это и родило предположения о новом звездном романе.