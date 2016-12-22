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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016Вересков Сергей

Кара Делевинь встречается с Эмбер Херд?

Журналисты обсуждают новую звездную пару

С момента развода с Джонни Деппом прошло несколько месяцев, а Эмбер Херд, как полагают западные СМИ, уже активно занимается строительством новой жизни. Так, ее недавно сфотографировали в машине известной модели Кары Делевинь, которая, как и актриса, известна своей бисексуальностью. Две девушки в последние дни особенно много времени проводят вместе. Недавно Эмбер Херд даже сделала эскиз новой татуировки для Кары Делевинь – все это и родило предположения о новом звездном романе.

Кара Делевинь встречается с Эмбер Херд?

Напомним, что Кара Делевинь сейчас также одинока. После разрыва отношений с певицей St. Vincent, которая стала встречаться с Кристин Стюарт, знаменитая модель была очень подавлена. Возможно, это и правда начало новой истории – будем следить за развитием событий.

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