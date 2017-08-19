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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 августа 2017

    Конфликт Канье Уэста и Джей-Зи набирает обороты

    Новые подробности ссоры двух самых влиятельных рэперов современности

    Фанаты Джей-Зи нашли в новом альбоме рэпера «4:44» прямые отсылки к Канье Уэсту. По их мнению, фраза «Ты даешь ему двадцать миллионов, а он посвящает тебе двадцать минут на сцене, о чем он только думает» в одной из песен — это выпад в сторону Уэста. При этом сам Джей-Зи в прямом эфире на радиостанции говорит, что Канье Уэст не имеет к этим строкам никакого отношения — якобы Джей-Зи обращался к самому себе.

    Напомним, пик конфликта двух самых влиятельных рэперов современности считается выступление Канье: рэпер публично заявил, что его дети никогда не будут играть с ребенком Джей-Зи.

    Также ранее СМИ писали о неочевидной вражде Ким Кардашьян и Бейонсе: якобы после того, как у семейства Картер родилась двойня, Ким иронично выложила в инстаграм фото двух близнецов-шпицев и попросила подписчиков выбрать им имя.

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    Канье Уэст и Джей-Зи, 2012 год

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