Конфликт Канье Уэста и Джей-Зи набирает обороты

Фанаты Джей-Зи нашли в новом альбоме рэпера «4:44» прямые отсылки к Канье Уэсту. По их мнению, фраза «Ты даешь ему двадцать миллионов, а он посвящает тебе двадцать минут на сцене, о чем он только думает» в одной из песен — это выпад в сторону Уэста. При этом сам Джей-Зи в прямом эфире на радиостанции говорит, что Канье Уэст не имеет к этим строкам никакого отношения — якобы Джей-Зи обращался к самому себе.

Напомним, пик конфликта двух самых влиятельных рэперов современности считается выступление Канье: рэпер публично заявил, что его дети никогда не будут играть с ребенком Джей-Зи.

Также ранее СМИ писали о неочевидной вражде Ким Кардашьян и Бейонсе: якобы после того, как у семейства Картер родилась двойня, Ким иронично выложила в инстаграм фото двух близнецов-шпицев и попросила подписчиков выбрать им имя.