Канье Уэст пытается спасти свой брак

Вопреки слухам о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст снова вместе, источники, близкие к звездной паре, утверждают, что знаменитости до сих пор не могут решить свои проблемы: «Канье старается изо всех сил наладить отношения с Ким. К примеру, он знает, как для нее важно их семейное шоу, поэтому без разговоров согласился в нем участвовать. Правда, пока они работают раздельно, но Канье всячески поддерживает Ким во всех ее начинаниях», — утверждает один из инсайдеров.

В свою очередь, представители Кардашьян до сих пор отрицают наличие разногласий между знаменитостями: «Да, Ким было нелегко в последние несколько месяцев. Но она очень любит Канье и не собирается разводиться. Наоборот, неурядицы, с которыми им пришлось столкнуться, сблизили их еще больше. И нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время они расстанутся».