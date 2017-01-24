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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 января 2017

Канье Уэст пытается спасти свой брак

Звездные супруги никак не могут решить свои семейные проблемы

Вопреки слухам о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст снова вместе, источники, близкие к звездной паре, утверждают, что знаменитости до сих пор не могут решить свои проблемы: «Канье старается изо всех сил наладить отношения с Ким. К примеру, он знает, как для нее важно их семейное шоу, поэтому без разговоров согласился в нем участвовать. Правда, пока они работают раздельно, но Канье всячески поддерживает Ким во всех ее начинаниях», — утверждает один из инсайдеров.

В свою очередь, представители Кардашьян до сих пор отрицают наличие разногласий между знаменитостями: «Да, Ким было нелегко в последние несколько месяцев. Но она очень любит Канье и не собирается разводиться. Наоборот, неурядицы, с которыми им пришлось столкнуться, сблизили их еще больше. И нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время они расстанутся».

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст

ФОТОGetty Images

Напомним, разногласия между супругами начались в середине осени, после того как в Париже на Кардашьян было совершено нападение. Уэст не смог справиться с навалившимися на него проблемами и впал в глубочайшую депрессию. В конце ноября музыкант был госпитализирован с диагнозом «нервный срыв».

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст

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