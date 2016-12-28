Канье Уэст и Ким Кардашьян вместе отметили Рождество

Несмотря на то, что Ким до сих пор ведет затворнический образ жизни и старается не попадать в объектив фотокамер, вчера супруг звезды реалити все же решил опубликовать семейный портрет клана Кардашьян-Уэст на своей странице в твиттере. В частности, рэпер поделился снимком, где он с Ким и детьми позирует на фоне рождественской елки. Кадр был сделан во время праздничной вечеринки в доме тещи музыканта Крис Дженнер.