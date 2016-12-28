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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016

Канье Уэст и Ким Кардашьян вместе отметили Рождество

Рэпер опубликовал фотографию с супругой и детьми

Несмотря на то, что Ким до сих пор ведет затворнический образ жизни и старается не попадать в объектив фотокамер, вчера супруг звезды реалити все же решил опубликовать семейный портрет клана Кардашьян-Уэст на своей странице в твиттере. В частности, рэпер поделился снимком, где он с Ким и детьми позирует на фоне рождественской елки. Кадр был сделан во время праздничной вечеринки в доме тещи музыканта Крис Дженнер.

Семья Кардашьян-Уэст

Семья Кардашьян-Уэст

По мнению западных таблоидов, таким поступком Канье старался подчеркнуть, что ему удалось наладить отношения с возлюбленной. Хотя, как сообщает один из инсайдеров, ситуация обстоит с точностью до наоборот: «В первую очередь ребята думают о детях. Они хотели устроить для них настоящий праздник, но это не значит, что их конфликт исчерпан. Ким и Канье до сих пор пытаются наладить отношения».


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