Канье Уэст, Дрейк и Джастин Бибер бойкотируют премию «Грэмми-2017»

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Три номинанта на премию «Грэмми-2017» отказались прийти на церемонию вручения главной музыкальной награды
Совсем скоро, 12 февраля, в США назовут обладателей премии «Грэмми-2017». Однако церемония пройдет без трех номинантов: Джастина Бибера, Дрейка и Канье Уэста. По сведениям TMZ, музыканты объявили премии бойкот.
Джастин Бибер
Дрейк
Инсайдеры рассказали, что Джастин Бибер, который претендует на победу в четырех номинациях, считает премию «Грэмми» «неактуальной и несправедливой к молодым артистам». Дрейк, который заявлен в восьми номинациях, разделяет его мнение.
Канье УэстФОТО
У Канье Уэста, имеющего в этом году восемь номинаций, несколько другие причины для бойкотирования церемонии: рэпер считает премию расистской. По мнению Уэста, за все время 21 статуэтку он получил только потому, что в номинации с ним всегда был заявлен хотя бы один темнокожий музыкант.
В конце прошлого года Фрэнк Оушен отказался выдвигать свою кандидатуру на соискание премии. Он заявил, что премия «Грэмми» устарела, и добавил, что не признает систему отбора номинантов и победителей.
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