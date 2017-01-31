Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Канье Уэст, Дрейк и Джастин Бибер бойкотируют премию «Грэмми-2017»

Три номинанта на премию «Грэмми-2017» отказались прийти на церемонию вручения главной музыкальной награды

Совсем скоро, ‪12 февраля‬, в США назовут обладателей премии «Грэмми-2017». Однако церемония пройдет без трех номинантов: Джастина Бибера, Дрейка и Канье Уэста. По сведениям TMZ, музыканты объявили премии бойкот.

Джастин Бибер

Джастин Бибер

Дрейк

Дрейк

Инсайдеры рассказали, что Джастин Бибер, который претендует на победу в четырех номинациях, считает премию «Грэмми» «неактуальной и несправедливой к молодым артистам». Дрейк, который заявлен в восьми номинациях, разделяет его мнение.

Канье Уэст

Канье Уэст

ФОТОGetty Images

У Канье Уэста, имеющего в этом году восемь номинаций, несколько другие причины для бойкотирования церемонии: рэпер считает премию расистской. По мнению Уэста, за все время 21 статуэтку он получил только потому, что в номинации с ним всегда был заявлен хотя бы один темнокожий музыкант.

В конце прошлого года Фрэнк Оушен отказался выдвигать свою кандидатуру на соискание премии. Он заявил, что премия «Грэмми» устарела, и добавил, что не признает систему отбора номинантов и победителей.

Материалы по темам

Читайте далее

Новости

Ирина Шейк рассказала о свадьбе своей мечты

Новости

Крисси Тейген и Джон Ледженд планируют второго ребенка

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

НовостиУ Мадонны и Дрейка был тайный роман
ЗвездыГлавные романы Моники Беллуччи
НовостиУма Турман выиграла право единоличной опеки над дочерью
НовостиComing out: первые романтические снимки звезд

ELLE рекомендует

Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Красота5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди

Лучшее на Elle

ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

$7 млн за 5 минут: самые дорогие видеоклипы

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.