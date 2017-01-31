Канье Уэст, Дрейк и Джастин Бибер бойкотируют премию «Грэмми-2017»

Инсайдеры рассказали, что Джастин Бибер , который претендует на победу в четырех номинациях, считает премию «Грэмми» «неактуальной и несправедливой к молодым артистам». Дрейк , который заявлен в восьми номинациях, разделяет его мнение.

У Канье Уэста, имеющего в этом году восемь номинаций, несколько другие причины для бойкотирования церемонии: рэпер считает премию расистской. По мнению Уэста, за все время 21 статуэтку он получил только потому, что в номинации с ним всегда был заявлен хотя бы один темнокожий музыкант.

В конце прошлого года Фрэнк Оушен отказался выдвигать свою кандидатуру на соискание премии. Он заявил, что премия «Грэмми» устарела, и добавил, что не признает систему отбора номинантов и победителей.