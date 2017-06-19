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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

Камилла Паркер-Боулз чуть не сорвала свадьбу принца Чарльза и Дианы

Новые подробности королевского любовного треугольника

В этом году исполняется 20 лет со дня смерти принцессы Дианы: 31 августа 1997 года «королева сердец» погибла в автомобильной аварии в Париже. К годовщине смерти леди Ди в СМИ появляется все больше подробностей из личной жизни Дианы, особенно о периоде ее замужества за принцем Чарльзом. Новые детали свадьбы Чарльза и Дианы пресса подчерпнула из биографии принца авторства Салли Беделл Смит. Выяснилось, что Камилла Паркер-Боулз чуть не стала причиной срыва свадьбы принца и принцессы Уэльских.

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы

ФОТОGetty Images

Смит пишет, что в день своей женитьбы на Диане принц Чарльз сделал подарки нескольких близким друзьям, среди которых была и Камилла Паркер-Боулз. Он преподнес ей золотой браслет с диском из синей эмали и гравировкой GF — Girl Friday («Девушка-Пятница» — прозвище, которое Чарльз дал Камилле). Это потрясло Диану, однако принц уверил невесту, что его связь с Камиллой в прошлом и что она осталась для него лишь хорошим другом.

В недавно опубликованных аудиозаписях откровений Дианы также говорится, что почти всю свадьбу леди Ди переживала из-за Паркер-Боулз. «Когда я шла к алтарю, то искала глазами Камиллу. Я помню, что так была влюблена в своего мужа, что не могла оторвать от него глаз. Я думала, что я самая счастливая девушка в мире», — рассказывала принцесса.

Свадьба принца Чарльза и Камилла Паркер-Боулз

Свадьба принца Чарльза и Камилла Паркер-Боулз

Напомним, что отношения Камиллы и Чарльза начались еще до знакомства с принцессой Дианой, однако королева Елизавета II не одобрила возлюбленную сына и запретила ему жениться на ней. Свадьба Чарльза и Дианы состоялась 29 июля 1981 года, в 1992-м они разъехались, а спустя четыре года развелись. Причиной разрыва пары стал возобновившийся роман принца Чарльза с Паркер-Боулз. Жениться на Камилле наследник британского престола смог только в 2005 году, выдержав положенный траур по бывшей супруге.

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