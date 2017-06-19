Камилла Паркер-Боулз чуть не сорвала свадьбу принца Чарльза и Дианы

В этом году исполняется 20 лет со дня смерти принцессы Дианы: 31 августа 1997 года «королева сердец» погибла в автомобильной аварии в Париже. К годовщине смерти леди Ди в СМИ появляется все больше подробностей из личной жизни Дианы, особенно о периоде ее замужества за принцем Чарльзом. Новые детали свадьбы Чарльза и Дианы пресса подчерпнула из биографии принца авторства Салли Беделл Смит. Выяснилось, что Камилла Паркер-Боулз чуть не стала причиной срыва свадьбы принца и принцессы Уэльских.

Смит пишет, что в день своей женитьбы на Диане принц Чарльз сделал подарки нескольких близким друзьям, среди которых была и Камилла Паркер-Боулз. Он преподнес ей золотой браслет с диском из синей эмали и гравировкой GF — Girl Friday («Девушка-Пятница» — прозвище, которое Чарльз дал Камилле). Это потрясло Диану, однако принц уверил невесту, что его связь с Камиллой в прошлом и что она осталась для него лишь хорошим другом.

В недавно опубликованных аудиозаписях откровений Дианы также говорится, что почти всю свадьбу леди Ди переживала из-за Паркер-Боулз. «Когда я шла к алтарю, то искала глазами Камиллу. Я помню, что так была влюблена в своего мужа, что не могла оторвать от него глаз. Я думала, что я самая счастливая девушка в мире», — рассказывала принцесса.