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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 июня 2017

Какой сюрприз готовит The Weeknd на день рождения Селены Гомес?

Певец собирается удивить возлюбленную

До 25-летия Селены Гомес остался целый месяц, а The Weeknd уже начинает готовиться к этому важному событию. По крайней мере, так сообщают источники, близкие к паре. Так как Селена обожает Париж, музыкант собирается отвезти ее туда, а потом отправиться вместе на Лазурный берег, устроив небольшие каникулы.

Селена Гомес и The Weeknd
Селена Гомес и The Weeknd

Несмотря на то, что в конце июля у Абеля будет напряженный график, он не оставляет надежды, что все получится так, как он задумал. Так что пару ждет незабываемая поездка, проживание в роскошном пентхаусе с видом на Эйфелеву башню, невероятное обслуживание и, конечно, романтические прогулки. Кстати, многие поклонники уверены, что в это же время The Weeknd сделает возлюбленной предложение.

Напомним, что до Абеля Гомес долгое время встречалась с певцом Джастином Бибером. Абель же в конце прошлого года расстался с моделью Беллой Хадид и спустя два месяца был замечен на свидании с Селеной.

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