Какой сюрприз готовит The Weeknd на день рождения Селены Гомес?

До 25-летия Селены Гомес остался целый месяц, а The Weeknd уже начинает готовиться к этому важному событию. По крайней мере, так сообщают источники, близкие к паре. Так как Селена обожает Париж, музыкант собирается отвезти ее туда, а потом отправиться вместе на Лазурный берег, устроив небольшие каникулы.

Несмотря на то, что в конце июля у Абеля будет напряженный график, он не оставляет надежды, что все получится так, как он задумал. Так что пару ждет незабываемая поездка, проживание в роскошном пентхаусе с видом на Эйфелеву башню, невероятное обслуживание и, конечно, романтические прогулки. Кстати, многие поклонники уверены, что в это же время The Weeknd сделает возлюбленной предложение.