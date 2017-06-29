Какой двор без интриг: последние происки в королевском дворце

Британская монархия состоит из живых людей, какими бы титулами они ни обладали. А где люди, там и сложности в отношениях. ‪ELLE выбрал пять историй, подтверждающих, что семья, пусть даже королевская, — это всегда непросто.

В марте СМИ вовсю обсуждали историю предполагаемой измены принца Уильяма. Дело было в Альпах, где Уильям якобы отдыхал с 24-летней Софи Тейлор. Софи — модель из Австралии с довольно скромным послужным списком, но с выдающимися внешними данными. Мало того, что принц предпочел Играм Содружества, которые проводятся под патронажем престола, поездку с друзьями на горнолыжный курорт, так он еще и настолько расслабился, что позволил себе оказаться в одном кадре с юной девушкой. По сообщениям The Daily Mail, Уильям не только катался на лыжах с Софи, но и неплохо провел время в ночном клубе. Впрочем, другие источники опровергали непристойные намеки на адюльтер: мол, Тейлор была со своим бойфрендом, обоих представили принцу, и не более того. Скандал замяли, но осадок, как говорится, остался.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта в Альпах

Роман принца Гарри с канадской актрисой Меган Маркл сначала совсем не вызвал восторга и энтузиазма королевской семьи. Иностранка, да еще из сферы шоу-бизнеса, к тому же ранее бывшая замужем — такой набор в Кенсингтонском дворце отнюдь не сочли достойным. Елизавета, как сообщали СМИ, всячески пеняла внуку на его увлечение и даже пыталась отговорить. Когда стало ясно, что Гарри влюблен и роман очень серьезен, королева начала ставить препоны: отказывала Маркл в аудиенции, не пригласила на Рождество. В конечном итоге принц так уперся, что Елизавета сдалась. «Да, сначала Елизавета II была настроена крайне негативно по отношению к новой возлюбленной внука. И это неудивительно, ведь Меган уже была замужем, к тому же она совершенно не владеет этикетом, принятым в высшем британском обществе. Но Гарри удалось убедить бабушку в том, что он очень серьезно относится к Меган. К тому же не стоит забывать, что младший брат Уильяма не претендует на трон Соединенного Королевства, соответственно, в случае его женитьбы на Меган она точно не станет женой короля», — говорил источник. А что до этикета, это дело наживное: Гарри довольно быстро обучил Маркл азам.

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО Legion-Media.ru

У Кейт Миддлтон непростые, скажем так, отношения с королевой Елизаветой. Королева известна своей строгостью и держит предполагаемых наследников в ежовых рукавицах, требуя следовать протоколу. Кейт, в свою очередь, использует тактику кнута и пряника (если «кнут» вообще уместен по отношению к такой особе, как Елизавета) — то полностью подчиняется бабушке мужа, то демонстрирует относительную независимость. Пресса и светские обозреватели неоднократно сообщали о пикировке двух женщин; одна из самых ярких была связана с материнскими правами Кейт, которые она в итоге отстояла. В свое время герцогиня решила отправить Георга в детский сад в графстве Норфолк. Садик был совершенно обычным, и это вызвало протесты Елизаветы. Королева потребовала, чтобы ее правнук был определен в столичную Wetherby Pre-School, которую в свое время посещали и Чарльз, и Уильям с Гарри. Кейт забрала документы из норфолкского сада, но потом передумала и все-таки отдала сына туда, куда считала нужным.

Кейт Миддлтон не слишком ладит с мачехой мужа, супругой Чарльза Камиллой Паркер-Боулз. Причин тому масса, от солидарности с Уильямом, по понятным причинам прохладно относящегося к мачехе, до интриг Камиллы, которые мешали роману Кейт с будущим супругом. В свое время именно Паркер-Боулз «устроила» расставание Миддлтон и Уильяма, оказавшееся, впрочем, временным. А недавно Кейт возмутилась высказываниями Камиллы, нелецеприятно отозвавшейся о принцессе Диане, ее чрезмерной эмоциональности. Свое возмущение Миддлтон озвучила таким образом, чтобы оно дошло до Паркер-Боулз, и эффект был ожидаемым: жена Чарльза, всегда считавшая невестку простоватой, перестала с ней разговаривать.

Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон

Елизавета умеет быть жесткой и не считается с реакцией окружающих на ее решения. В свое время королева задвинула семью второго сына, принца Эндрю, чем сильно его обидела. Впрочем, его дочери, Беатрис и Евгения, решили эту проблему самостоятельно, став звездами таблоидов с помощью неуемной страсти к вечеринкам. Те редкие протокольные мероприятия, которые им надлежало посещать, девушки пропускали, чем вызвали гнев бабушки. Тогда принц Эндрю решил зайти, что называется, с тыла: он обратился к матери с просьбой дать обеим дочерям «полноценные» королевские полномочия, такие же, как, например, у их кузенов, принцев Уильяма и Гарри. Мол, это придаст Беатрис и Евгении уверенность в себе и сделает их ответственными. Елизавета ему отказала. Обидевшись, амбициозная Беатрис отправилась в Нью-Йорк, где занялась бизнесом. Но хватило ее ненадолго: недавно она вернулась в Лондон и вновь пытается попасть в самый ближний круг. Пока не очень удается.