Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017Кузьмичев Игорь

Какой двор без интриг: последние происки в королевском дворце

Почему королевская семья не так идеальна, как нам кажется?

Британская монархия состоит из живых людей, какими бы титулами они ни обладали. А где люди, там и сложности в отношениях. ‪ELLE выбрал пять историй, подтверждающих, что семья, пусть даже королевская, — это всегда непросто.

 В марте СМИ вовсю обсуждали историю предполагаемой измены принца Уильяма. Дело было в Альпах, где Уильям якобы отдыхал с 24-летней Софи Тейлор. Софи — модель из Австралии с довольно скромным послужным списком, но с выдающимися внешними данными. Мало того, что принц предпочел Играм Содружества, которые проводятся под патронажем престола, поездку с друзьями на горнолыжный курорт, так он еще и настолько расслабился, что позволил себе оказаться в одном кадре с юной девушкой. По сообщениям The Daily Mail, Уильям не только катался на лыжах с Софи, но и неплохо провел время в ночном клубе. Впрочем, другие источники опровергали непристойные намеки на адюльтер: мол, Тейлор была со своим бойфрендом, обоих представили принцу, и не более того. Скандал замяли, но осадок, как говорится, остался.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта в Альпах

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Георг и принцесса Шарлотта в Альпах

Роман принца Гарри с канадской актрисой Меган Маркл сначала совсем не вызвал восторга и энтузиазма королевской семьи. Иностранка, да еще из сферы шоу-бизнеса, к тому же ранее бывшая замужем — такой набор в Кенсингтонском дворце отнюдь не сочли достойным. Елизавета, как сообщали СМИ, всячески пеняла внуку на его увлечение и даже пыталась отговорить. Когда стало ясно, что Гарри влюблен и роман очень серьезен, королева начала ставить препоны: отказывала Маркл в аудиенции, не пригласила на Рождество. В конечном итоге принц так уперся, что Елизавета сдалась. «Да, сначала Елизавета II была настроена крайне негативно по отношению к новой возлюбленной внука. И это неудивительно, ведь Меган уже была замужем, к тому же она совершенно не владеет этикетом, принятым в высшем британском обществе. Но Гарри удалось убедить бабушку в том, что он очень серьезно относится к Меган. К тому же не стоит забывать, что младший брат Уильяма не претендует на трон Соединенного Королевства, соответственно, в случае его женитьбы на Меган она точно не станет женой короля», — говорил источник. А что до этикета, это дело наживное: Гарри довольно быстро обучил Маркл азам.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТОLegion-Media.ru

У Кейт Миддлтон непростые, скажем так, отношения с королевой Елизаветой. Королева известна своей строгостью и держит предполагаемых наследников в ежовых рукавицах, требуя следовать протоколу. Кейт, в свою очередь, использует тактику кнута и пряника (если «кнут» вообще уместен по отношению к такой особе, как Елизавета) — то полностью подчиняется бабушке мужа, то демонстрирует относительную независимость. Пресса и светские обозреватели неоднократно сообщали о пикировке двух женщин; одна из самых ярких была связана с материнскими правами Кейт, которые она в итоге отстояла. В свое время герцогиня решила отправить Георга в детский сад в графстве Норфолк. Садик был совершенно обычным, и это вызвало протесты Елизаветы. Королева потребовала, чтобы ее правнук был определен в столичную Wetherby Pre-School, которую в свое время посещали и Чарльз, и Уильям с Гарри. Кейт забрала документы из норфолкского сада, но потом передумала и все-таки отдала сына туда, куда считала нужным.

Кейт Миддлтон и королева Елизавета

 Кейт Миддлтон не слишком ладит с мачехой мужа, супругой Чарльза Камиллой Паркер-Боулз. Причин тому масса, от солидарности с Уильямом, по понятным причинам прохладно относящегося к мачехе, до интриг Камиллы, которые мешали роману Кейт с будущим супругом. В свое время именно Паркер-Боулз «устроила» расставание Миддлтон и Уильяма, оказавшееся, впрочем, временным. А недавно Кейт возмутилась высказываниями Камиллы, нелецеприятно отозвавшейся о принцессе Диане, ее чрезмерной эмоциональности. Свое возмущение Миддлтон озвучила таким образом, чтобы оно дошло до Паркер-Боулз, и эффект был ожидаемым: жена Чарльза, всегда считавшая невестку простоватой, перестала с ней разговаривать.

Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон

Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон

Елизавета умеет быть жесткой и не считается с реакцией окружающих на ее решения. В свое время королева задвинула семью второго сына, принца Эндрю, чем сильно его обидела. Впрочем, его дочери, Беатрис и Евгения, решили эту проблему самостоятельно, став звездами таблоидов с помощью неуемной страсти к вечеринкам. Те редкие протокольные мероприятия, которые им надлежало посещать, девушки пропускали, чем вызвали гнев бабушки. Тогда принц Эндрю решил зайти, что называется, с тыла: он обратился к матери с просьбой дать обеим дочерям «полноценные» королевские полномочия, такие же, как, например, у их кузенов, принцев Уильяма и Гарри. Мол, это придаст Беатрис и Евгении уверенность в себе и сделает их ответственными. Елизавета ему отказала. Обидевшись, амбициозная Беатрис отправилась в Нью-Йорк, где занялась бизнесом. Но хватило ее ненадолго: недавно она вернулась в Лондон и вновь пытается попасть в самый ближний круг. Пока не очень удается.

Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Эндрю

Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Эндрю

Спецпроекты

Самый красочный фестиваль ЕвропыКанны в объективе Samsung Galaxy S8
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз