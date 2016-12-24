Какими были телезвезды в далеком детстве

Сентиментальное настроение в канун Рождества не обходит стороной и знаменитостей. За ‪два дня‬ до праздника Крис Дженнер, глава самой известной в мире реалити-семейки, выложила в сеть уникальное фото со своими детьми: Ким, Кортни, Хлоей и Робом. Все они сейчас на виду и на слуху у публики (во многом благодаря деловой хватке их мамы), поэтому поклонникам шоу «Светская жизнь семейства Кардашьян» любопытно увидеть, какими были их кумиры в детстве.