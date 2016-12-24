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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 декабря 2016

Какими были телезвезды в далеком детстве

Малыши Ким, Кортни, Хлое и Роб Кардашьян - умилительным фото из семейного архива поделилась их мать Крис Дженнер

Сентиментальное настроение в канун Рождества не обходит стороной и знаменитостей. За ‪два дня‬ до праздника Крис Дженнер, глава самой известной в мире реалити-семейки, выложила в сеть уникальное фото со своими детьми: Ким, Кортни, Хлоей и Робом. Все они сейчас на виду и на слуху у публики (во многом благодаря деловой хватке их мамы), поэтому поклонникам шоу «Светская жизнь семейства Кардашьян» любопытно увидеть, какими были их кумиры в детстве.

«Мои маленькие рождественские милашки!!» — подписала умилительное фото в Instagram Крис Дженнер. Действительно, будущие реалити-звезды выглядят мило: нарядные, пухлощекие, веселые и такие естественные перед камерой малыши.

Кардашьян

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