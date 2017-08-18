Каким было первое свидание Дианы с принцем Чарльзом?

В сети появилось архивное видео, в котором юная Диана Спенсер рассказывает, как познакомилась с принцем Чарльзом: «Когда у нас все начиналось, мне было 18 с половиной лет. Друзья предложили остановиться у них в Сассексе и упомянули, что принц Уэльский тоже останется там переночевать, в здешних местах он играл в поло. Я сказала, что будет здорово с ним увидеться, хотя на самом деле мне это было неинтересно». Также в интервью принцесса рассказала, как компания друзей провела вечер возле костра, и о личном разговоре с принцем на тему убийства его дяди, графа Маунтбеттена. «Я сказала ему: «Господи, тебе нужен был кто-то, кто мог бы тебя поддержать!» И это была ошибка, потому что он тут же попытался меня поцеловать», — рассказала принцесса. Опубликованный фрагмент — часть полнометражного фильма «Диана: Ее история» о принцессе Диане, который выйдет 22 августа на канале PBS.