Как звезды отметили Новый год

Новый год – семейный праздник, поэтому большинство знаменитостей решили отметить наступление 2017-го в кругу самых близких. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram историю о том, как ее супруг Максим Виторган пытается успокоить новорожденного сына стихами Пушкина и Маяковского. Тина Канделаки, которая обычно не афиширует свою личную жизни, поделилась с подписчиками трогательной фотографией с возлюбленным Василием Бровко. А футболист Дэвид Бекхэм по-традиции, обновил свою Instagram-ленту снимком своей семьи в полном составе. Как, где и с кем звезды отмечали Новый год – в подборке ELLE.