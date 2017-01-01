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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 января 2017

Как звезды отметили Новый год

Самые яркие фотографии с новогоднего праздника

Новый год – семейный праздник, поэтому большинство знаменитостей решили отметить наступление 2017-го в кругу самых близких. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram историю о том, как ее супруг Максим Виторган пытается успокоить новорожденного сына стихами Пушкина и Маяковского. Тина Канделаки, которая обычно не афиширует свою личную жизни, поделилась с подписчиками трогательной фотографией с возлюбленным Василием Бровко. А футболист Дэвид Бекхэм по-традиции, обновил свою Instagram-ленту снимком своей семьи в полном составе. Как, где и с кем звезды отмечали Новый год – в подборке ELLE.

Instagram Ксении Собчак
Instagram Ксении Собчак

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