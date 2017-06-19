Как знаменитости отметили День отца

В третье воскресенье июня в ряде стран отмечают один из самых трогательных праздников — День отца. Вчера звезды в его честь делились в Instagram редкими семейными кадрами.

По случаю праздника Виктория Бекхэм выложила снимок своего мужа Дэвида в окружении всех их четырех детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза и дочери Харпер, а также фотографию с собственным отцом Энтони Адамсом. Ким Кардашьян опубликовала два кадра супруга, рэпера Канье Уэста, с дочкой Норт. Орландо Блум поделился снимком с сыном Флинном, а Иванка Трамп сфотографировалась в компании отца Дональда Трампа и мужа Джареда Кушнера, от которого она родила троих детей.

Как отметили День отца Риз Уизерспун, Крисси Тейген, Джессика Бил и другие знаменитости — смотрите в обзоре ELLE: