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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

Как знаменитости отметили День отца

Семейные фото из звездных архивов

В третье воскресенье июня в ряде стран отмечают один из самых трогательных праздников — День отца. Вчера звезды в его честь делились в Instagram редкими семейными кадрами.

По случаю праздника Виктория Бекхэм выложила снимок своего мужа Дэвида в окружении всех их четырех детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза и дочери Харпер, а также фотографию с собственным отцом Энтони Адамсом. Ким Кардашьян опубликовала два кадра супруга, рэпера Канье Уэста, с дочкой Норт. Орландо Блум поделился снимком с сыном Флинном, а Иванка Трамп сфотографировалась в компании отца Дональда Трампа и мужа Джареда Кушнера, от которого она родила троих детей.

Как отметили День отца Риз Уизерспун, Крисси Тейген, Джессика Бил и другие знаменитости — смотрите в обзоре ELLE:


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