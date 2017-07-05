Как звезды отметили День независимости США

Декларация независимости США была принята 4 июля 1776 года, а впервые эта дата стала поводом для праздника девять лет спустя. Выходит, в этом году американцы отметили Independence Day уже в 232 раз. Среди миллионов граждан США были и знаменитости, зафиксировавшие это событие в социальных сетях. Кристина Агилера поздравила соотечественников с праздником, опубликовав в Instagram свое семейное фото, причем муж певицы и ее дети были одеты в цвета национального флага.

Звезда сериала «Вероника Марс» Кристен Белл позировала на руках мужа Дэкса Шепарда, оба были с головы до ног наряжены в звездно-полосатые цвета.

В отличие от коллег по цеху, обходившихся лаконичными подписями Happy 4th of July!, Арнольд Шварценеггер был более многословен. «Только Америка. Мои мечты не могли сбыться где-либо еще, поэтому я говорю всем, что я настоящий американец», — подписал бывший губернатор Калифорнии духоподъемное фото встречи с морскими пехотинцами.

Майли Сайрус разместила в своем аккаунте гифку, призвав «двигать бедрами как я», на фоне флага.

Дженьюари Джонс впечатлила брюками а-ля семидесятые, также окрашенными в национальные цвета, а Пэрис Хилтон, как и положено профессиональной гедонистке, раскинула за спиной флаг с таким энтузиазмом, словно дело происходит на вечеринке (возможно, так и было).

Тайра Бэнкс, в свою очередь, не удержалась от звездно-полосатой атрибутики, но подошла к этому делу с присущим ей юмором. «Тетя Сэм», — подписала она фото, на котором позирует в «патриотической» шапке.

«Жизнь, свобода и стремление к счастью! Хорошего 4 июля всем, и с любовью!» — поздравили американцев Курт Расселл и Голди Хоун.

«С днем рождения, США! Я был благословлен родиться здесь и горжусь тем, что являюсь американцем!» — признался Блейк Шелтон, в то время как Кэти Перри призвала быть выше политических принципов, сославшись на своего отца, который «не республиканец и не демократ, а американец».

Мощнее всех выступил Джаред Лето. Thirty Seconds To Mars анонсировали масштабное видео, сделанное из роликов, присланных фанатами группы со всех штатов страны.