Как звезды отметили День независимости США

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Патриотичные фотографии знаменитостей
Декларация независимости США была принята 4 июля 1776 года, а впервые эта дата стала поводом для праздника девять лет спустя. Выходит, в этом году американцы отметили Independence Day уже в 232 раз. Среди миллионов граждан США были и знаменитости, зафиксировавшие это событие в социальных сетях. Кристина Агилера поздравила соотечественников с праздником, опубликовав в Instagram свое семейное фото, причем муж певицы и ее дети были одеты в цвета национального флага.
Звезда сериала «Вероника Марс» Кристен Белл позировала на руках мужа Дэкса Шепарда, оба были с головы до ног наряжены в звездно-полосатые цвета.
В отличие от коллег по цеху, обходившихся лаконичными подписями Happy 4th of July!, Арнольд Шварценеггер был более многословен. «Только Америка. Мои мечты не могли сбыться где-либо еще, поэтому я говорю всем, что я настоящий американец», — подписал бывший губернатор Калифорнии духоподъемное фото встречи с морскими пехотинцами.
Only in America. My life would have been an impossible dream anywhere else, so I tell everyone I am not self-made, I'm American-made. pic.twitter.com/5xjPjM4iFV— Arnold (@Schwarzenegger) 4 июля 2017 г.
Майли Сайрус разместила в своем аккаунте гифку, призвав «двигать бедрами как я», на фоне флага.
Happy 4th to everyone EVERYWHERE! ❤️????❤️????❤️????❤️???? Move your hips like you know what!!!!!! #Yeah #partyintheusa pic.twitter.com/AymLVEKKqJ— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 4 июля 2017 г.
Дженьюари Джонс впечатлила брюками а-ля семидесятые, также окрашенными в национальные цвета, а Пэрис Хилтон, как и положено профессиональной гедонистке, раскинула за спиной флаг с таким энтузиазмом, словно дело происходит на вечеринке (возможно, так и было).
Happy 4th of July!! ???????????????????????? pic.twitter.com/ciGcUN9GEk— Paris Hilton (@ParisHilton) 4 июля 2017 г.
Тайра Бэнкс, в свою очередь, не удержалась от звездно-полосатой атрибутики, но подошла к этому делу с присущим ей юмором. «Тетя Сэм», — подписала она фото, на котором позирует в «патриотической» шапке.
«Жизнь, свобода и стремление к счастью! Хорошего 4 июля всем, и с любовью!» — поздравили американцев Курт Расселл и Голди Хоун.
«С днем рождения, США! Я был благословлен родиться здесь и горжусь тем, что являюсь американцем!» — признался Блейк Шелтон, в то время как Кэти Перри призвала быть выше политических принципов, сославшись на своего отца, который «не республиканец и не демократ, а американец».
Happy Birthday Day USA!!!! I was blessed to be born here and I'm proud to be an American!!!— Blake Shelton (@blakeshelton) 4 июля 2017 г.
Shout out to my father who now says «I'm not a republican, I'm not a democrat, I am an American.» ????????— KATY PERRY (@katyperry) 4 июля 2017 г.
Мощнее всех выступил Джаред Лето. Thirty Seconds To Mars анонсировали масштабное видео, сделанное из роликов, присланных фанатами группы со всех штатов страны.
«Давайте покажем нашу жизнь как есть, без прикрас», — призвали музыканты.