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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    05 июля 2017

    Как звезды отметили День независимости США

    Патриотичные фотографии знаменитостей

    Декларация независимости США была принята 4 июля 1776 года, а впервые эта дата стала поводом для праздника девять лет спустя. Выходит, в этом году американцы отметили Independence Day уже в 232 раз. Среди миллионов граждан США были и знаменитости, зафиксировавшие это событие в социальных сетях. Кристина Агилера поздравила соотечественников с праздником, опубликовав в Instagram свое семейное фото, причем муж певицы и ее дети были одеты в цвета национального флага.

    Звезда сериала «Вероника Марс» Кристен Белл позировала на руках мужа Дэкса Шепарда, оба были с головы до ног наряжены в звездно-полосатые цвета.

    В отличие от коллег по цеху, обходившихся лаконичными подписями Happy 4th of July!, Арнольд Шварценеггер был более многословен. «Только Америка. Мои мечты не могли сбыться где-либо еще, поэтому я говорю всем, что я настоящий американец», — подписал бывший губернатор Калифорнии духоподъемное фото встречи с морскими пехотинцами.

    Майли Сайрус разместила в своем аккаунте гифку, призвав «двигать бедрами как я», на фоне флага.

    Дженьюари Джонс впечатлила брюками а-ля семидесятые, также окрашенными в национальные цвета, а Пэрис Хилтон, как и положено профессиональной гедонистке, раскинула за спиной флаг с таким энтузиазмом, словно дело происходит на вечеринке (возможно, так и было).

    Тайра Бэнкс, в свою очередь, не удержалась от звездно-полосатой атрибутики, но подошла к этому делу с присущим ей юмором. «Тетя Сэм», — подписала она фото, на котором позирует в «патриотической» шапке.

    «Жизнь, свобода и стремление к счастью! Хорошего 4 июля всем, и с любовью!» — поздравили американцев Курт Расселл и Голди Хоун.

    «С днем рождения, США! Я был благословлен родиться здесь и горжусь тем, что являюсь американцем!» — признался Блейк Шелтон, в то время как Кэти Перри призвала быть выше политических принципов, сославшись на своего отца, который «не республиканец и не демократ, а американец».

    Мощнее всех выступил Джаред Лето. Thirty Seconds To Mars анонсировали масштабное видео, сделанное из роликов, присланных фанатами группы со всех штатов страны.

    «Давайте покажем нашу жизнь как есть, без прикрас», — призвали музыканты.

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