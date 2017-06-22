Как за каменной стеной: самые сексуальные телохранители звезд

Пожалуй, эти красавцы — главные мужчины в жизни самых обсуждаемых женщин мира, после возлюбленных, разумеется. 24 часа в сутки они следят за их безопасностью и гарантируют полную неприкосновенность. Любопытно, что современные бодигарды выглядят ещё более убедительно и сексуально, чем Кевин Костнер в фильме «Телохранитель» — недаром знаменитым женщинам постоянно приписывают романы с личными охранниками. ELLE выяснил, кому из голливудских красавиц удалось заполучить в телохранители самого Аполлона.

Ким Кардашьян

Несколько лет на Ким работал небезызвестный Паскаль Дювье, которого телезвезде пришлось уволить после ограбления в Париже. Охранник, хотя и выглядел весьма грозно, не смог защитить Кардашьян от нападения. После этого Ким усилила охрану, наняв команду телохранителей из пяти человек — и один из них уже стал настоящим секс-символом Голливуда. Молодой человек, имя которого пытаются выяснить все девушки мира, сопровождает знаменитость по пути на светские мероприятия и шопинг, а его мышцы, украшенные татуировками, привлекают больше внимания, чем сама Кардашьян.

Хайди Клум

Хайди Клум и Мартин Кристен

Участь героини Уитни Хьюстон из «Телохранителя» (правда, менее драматичная) настигла немецкую супермодель Хайди Клум — она начала встречаться с телохранителем Мартином Кристеном, который работал на нее 6 лет. В СМИ даже неоднократно писали, что Клум беременна от возлюбленного, но информация так и не подтвердилась — они расстались. На замену Кристену пришел не менее сексуальный молодой человек, но он проработал с Хайди недолго. Теперь за моделью присматривает взрослый мужчина средних лет — видимо, Клум решила отказаться от услуг красавчиков.

Белла Хадид

ФОТО Rex

В начале этого года Беллу Хадид неоднократно видели в объятиях некоего мужчины, похожего на Джейсона Стэйтема. Сначала таблоиды писали, что это известный фотограф, с которым у модели роман, но позже выяснилось, что красавец в дорогих костюмах — ее телохранитель. Но, несмотря на то, что таинственный бодигард действительно очень подходит хрупкой Белле, через некоторое время девушка его уволила.

Дженнифер Лоуренс

Телохранитель Дженнифер Лоуренс и вовсе выглядит как «самый красивый преступник США» Джереми Микс. Его зовут Джастин Риблет, и его самое главное достоинство — служба в американском спецназе. С таким красавцем ничего не страшно.

Анджелина Джоли

Когда Брэд и Анджелина расстались, им пришлось набирать новый персонал, так как телохранители распространяли секретную информацию об их отношениях. Так что Энджи поторопилась нанять лучшего охранника. Правда, источники, близкие к актрисе, сообщали, что главным ее условием в выборе бодигарда были темные волосы — видимо, чтобы не напоминал о бывшем муже.

Виктория Бекхэм

У Виктории все должно быть безупречно — даже телохранитель. Поэтому личный охранник экс-«перчинки» всегда носит самые идеальные костюмы, сшитые по фигуре, укладывает волосы и одевается в цвет наряда самой Бекхэм.

Леди Гага

Голубоглазый телохранитель с королевским именем Питер ван дер Дин сначала работал с Леди Гагой, а затем устроился на ту же должность к Адель. До того, как стать звездным бодигардом, Питер был спортивной моделью — у него даже есть звание «Мистер Европы-2005» по бодибилдингу.

Бейонсе

Джулиус де Боер работает с Бейонсе уже более 10 лет. Говорят, что певица даже в два раза повысила его зарплату, когда тот помог решить конфликт между Джей Зи и Соланж — сестра Бейонсе обвиняла рэпера в измене жене. Поклонникам певицы Джулиус напоминает темнокожего Вина Дизеля – не можем не согласиться.

Бритни Спирс

ФОТО Rex

Бритни Спирс дружна со своим телохранителем. Однако, чтобы заинтересовать потенциального бодигарда, ей пришлось предложить ему сумму в пять раз больше, чем он получал, работая на одного политического деятеля. Зато теперь Спирс нечего бояться — такой охранник и от безумных поклонников защитит, и на красную дорожку может выйти.

Ариана Гранде