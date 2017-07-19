Как выглядит Меган Фокс спустя год после рождения ребенка?

С тех пор, как Меган Фокс стала мамой в третий раз, ее редко можно встретить на светских мероприятиях. Похоже, актриса решила посвятить все свое время воспитанию сыновей — 5-летнего Ноа, 3-летнего Бодхи и годовалого Джорни Ривера. И если еще несколько месяцев назад в сети обсуждали, что Меган никак не может вернуться в прежнюю форму, то теперь ситуация изменилась.

Вчера актрису заметили на выходе из спортзала: в обтягивающих спортивных леггинсах она выглядела прекрасно. Кажется, интенсивные тренировки, которыми Меган занималась и во время беременности, наконец-то дали заметный результат.

«У Меган насыщенная программа: она предпочитает йогу, пилатес, кардио и силовые тренировки. Она также любит гулять с мужем и детьми», — сообщил источник. К слову, в еде актриса тоже себя ограничивает: она полностью отказалась от хлеба, сладкого и углеводов, хотя и потакала своим слабостям во время беременности.

Что ж, очевидно, что совсем скоро мы снова увидим идеальное тело актрисы в бикини.