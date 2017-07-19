Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 июля 2017

    Как выглядит Меган Фокс спустя год после рождения ребенка?

    Первый выход актрисы после долгого затворничества

    С тех пор, как Меган Фокс стала мамой в третий раз, ее редко можно встретить на светских мероприятиях. Похоже, актриса решила посвятить все свое время воспитанию сыновей — 5-летнего Ноа, 3-летнего Бодхи и годовалого Джорни Ривера. И если еще несколько месяцев назад в сети обсуждали, что Меган никак не может вернуться в прежнюю форму, то теперь ситуация изменилась.

    Меган Фокс
    Меган Фокс и Брайан Остин Грин

    Меган Фокс и Брайан Остин Грин

    Вчера актрису заметили на выходе из спортзала: в обтягивающих спортивных леггинсах она выглядела прекрасно. Кажется, интенсивные тренировки, которыми Меган занималась и во время беременности, наконец-то дали заметный результат.

    Меган ФоксФОТОsplash news/getty images

    «У Меган насыщенная программа: она предпочитает йогу, пилатес, кардио и силовые тренировки. Она также любит гулять с мужем и детьми», — сообщил источник. К слову, в еде актриса тоже себя ограничивает: она полностью отказалась от хлеба, сладкого и углеводов, хотя и потакала своим слабостям во время беременности.

    Что ж, очевидно, что совсем скоро мы снова увидим идеальное тело актрисы в бикини.

    Меган Фокс

    Меган в 2014-м году

    Меган Фокс

    Меган с мужем в 2014-м году

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз