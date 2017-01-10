Как выглядела Кейт Миддлтон до встречи с принцем

Это сейчас супруга принца Уильяма вполне оправдывает статус иконы стиля и носит титул любимицы британского народа. Но всего каких-то 25 лет назад Кейт Миддлтон выглядела как типичный подросток, чьи родители только-только начинали зарабатывать свои первые миллионы, чтобы отправить свою старшую дочь учиться в одну из самых престижных школ Великобритании — частный колледж Мальборо. Так как же выглядела мать наследника английского престола до встречи со своим супругом, подарившим ей титул герцогини Кембриджской?