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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Как выглядела Кейт Миддлтон до встречи с принцем

В сети появились детские фотографии герцогини Кембриджской

Это сейчас супруга принца Уильяма вполне оправдывает статус иконы стиля и носит титул любимицы британского народа. Но всего каких-то 25 лет назад Кейт Миддлтон выглядела как типичный подросток, чьи родители только-только начинали зарабатывать свои первые миллионы, чтобы отправить свою старшую дочь учиться в одну из самых престижных школ Великобритании — частный колледж Мальборо. Так как же выглядела мать наследника английского престола до встречи со своим супругом, подарившим ей титул герцогини Кембриджской?

Кейт и ее отец Майкл Миддлтон, 1982 год

Кейт и ее отец Майкл Миддлтон, 1982 год

Кейт с младшей сестрой Пиппой и отцом, середина 1980-х

Кейт с младшей сестрой Пиппой и отцом, середина 1980-х

Кейт Миддлтон в младшей школе

Кейт Миддлтон в младшей школе

Официальный портрет Кейт Миддлтон, ученицы младшей школы

Официальный портрет Кейт Миддлтон, ученицы младшей школы

Кейт со школьными подругами, начало 1990-х

Кейт со школьными подругами, начало 1990-х

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