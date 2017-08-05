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    05 августа 2017

    Как «танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие?

    Джанлука Вакки отметил юбилей с размахом

    На днях выяснилось, что известный в сети «танцующий миллионер» Джанлука Вакки завел новый роман - его избранницей стала 23-летняя вице-мисс-Вселенная-2015 Ариадна Гутьеррес. Девушка появилась и на дне рождении миллионера - вчера он отпраздновал юбилей - поздравив возлюбленного чувственным фото в Instagram. На 50-летие Джанлуки приехали все его близкие и друзья, в числе которых, например, был Флавио Бриаторе.

    Торжество прошло в клубе Twiga Beach Club, который находится в городе Пьетразанта на севере Италии. Гости танцевали под диджей-сет Вакки, фотографировались, пили коктейли и, конечно, поздравляли именинника. Для Джанлуки изготовили огромный праздничный торт в виде заветной цифры. Конечно, вечер закончился безумными танцами в стиле Вакки.

    Напомним, Джанлука Вакки прославился в интернете после серии видеороликов, на которых он страстно танцует со своей женой (с которой недавно расстался) Джорджией Габриэле.

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