Как проходит третий месяц Ксении Собчак в роли мамы

Полная версия
Друзья и родственники телеведущей рассказали, как ей удается совмещать материнство и карьеру
Рождение сына, которому на прошлой неделе исполнилось два месяца, в чем-то сильно изменило Ксению Собчак, а в чем-то никак на ней не сказалось. Платон, первенец звездной пары, Собчак и Максима Виторгана, появился на свет 18 ноября. Ксения сразу проявила себя как внимательный и щепетильный родитель. По словам ее мамы Людмилы Нарусовой, телеведущая читает большое количество специальной литературы о том, как развивать малыша и как за ним ухаживать. «Сейчас много инновационных методик, больших умных книг. Я же с удовольствием во всем помогаю: гуляю с внуком, укачиваю его, пеленаю. Помимо меня есть еще и няня — она приходит не каждый день, а по мере необходимости», — сказала Нарусова изданию StarHit, добавив, что выбор няни был очень тщательным.
Бизнес-леди Снежана Георгиева отмечает, что с рождением сына Ксения стала «еще активнее, веселее». Несмотря на неизбежный в такой ситуации недосып, Собчак не сбавляет и бизнес-активности. Вместе с мужем Ксения регулярно появляется на всевозможных премьерах и показах, читает лекции, занимается журналистикой и, конечно, находит время на отдых. В течение одного из недавних дней Собчак успела посетить вечеринку по случаю дня рождения знакомой, провести Старый Новый год в ЦДЛ, после чего хорошенько повеселиться с друзьями.
Что касается Платона, он, как отмечают знакомые четы, очень похож на своего отца. «Платон, конечно, абсолютно папин сын — очень похож на Максима чертами лица», — говорит Снежана Георгиева. По ее словам, малыша (точнее, его счастливых родителей) вовсю одаривают подарками. Друг звездной семьи Владислав отметил: «Наталья Водянова через друзей передала Ксюше коробку, там были поздравления и презент марки Baby Dior. Несмотря на то, что Платон еще маленький, ему дарят подарки на будущее. Например, у него уже есть большая игрушечная пожарная машина на пульте управления и одежда известных брендов». Не отстают и Собчак с Виторганом: родители подарили Платону на первый месяц его рождения ювелирный браслет Louis Vuitton. В данный момент Максим и Ксения завершают ремонтные работы в своей столичной квартире на Садовом кольце. Детская для Платона почти уже готова.
Лучшее на Elle