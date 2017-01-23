Как проходит третий месяц Ксении Собчак в роли мамы

Рождение сына, которому на прошлой неделе исполнилось два месяца, в чем-то сильно изменило Ксению Собчак, а в чем-то никак на ней не сказалось. Платон, первенец звездной пары, Собчак и Максима Виторгана, появился на свет ‪18 ноября‬. Ксения сразу проявила себя как внимательный и щепетильный родитель. По словам ее мамы Людмилы Нарусовой, телеведущая читает большое количество специальной литературы о том, как развивать малыша и как за ним ухаживать. «Сейчас много инновационных методик, больших умных книг. Я же с удовольствием во всем помогаю: гуляю с внуком, укачиваю его, пеленаю. Помимо меня есть еще и няня — она приходит не каждый день, а по мере необходимости», — сказала Нарусова изданию StarHit, добавив, что выбор няни был очень тщательным.

Бизнес-леди Снежана Георгиева отмечает, что с рождением сына Ксения стала «еще активнее, веселее». Несмотря на неизбежный в такой ситуации недосып, Собчак не сбавляет и бизнес-активности. Вместе с мужем Ксения регулярно появляется на всевозможных премьерах и показах, читает лекции, занимается журналистикой и, конечно, находит время на отдых. В течение одного из недавних дней Собчак успела посетить вечеринку по случаю дня рождения знакомой, провести Старый Новый год в ЦДЛ, после чего хорошенько повеселиться с друзьями.