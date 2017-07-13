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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    13 июля 2017

    Как принц Гарри ухаживал за Меган Маркл?

    Какие подарки внук королевы дарил своей возлюбленной?

    Несмотря на то, что принц Гарри старается скрывать свою личную жизнь от прессы, недавно в сети появилась информация о том, какие подарки делал сын принцессы Дианы Меган Маркл во время своих ухаживаний. В частности, один из инсайдеров сообщил таблоиду People, что осенью прошлого года внук королевы Елизаветы II потратил внушительную сумму на приобретение произведений искусства, одним из которых стал диптих британского художника Van Donna, на одной части которого изображены девочка и мальчик, держащиеся за руки, на другой — надпись «Каждому нужно кого-то любить». «Принц Гарри хотел сделать Меган необычный подарок, который бы напоминал ей о нем. Поэтому он решил разделить эти картины, чтобы одна часть диптиха висела в его комнате, а другой бы Меган украсила свою квартиру в Торонто», — сообщил источник, близкий к королевской семье.

    Картина Van Donna

    Картина Van Donna

    Стоит отметить, что спустя год отношений принц не прекращает радовать свою возлюбленную дорогими подарками. Не так давно актриса появилась с новым кольцом на большом пальце, которое, как утверждают инсайдеры, также было подарено братом принца Уильяма. Кроме того, в начале года Гарри преподнес Маркл золотой браслет Cartier стоимостью более пяти тысяч долларов.

    Меган Маркл
    Кольцо Меган Маркл

    Напомним, некоторое время назад стало известно, что Елизавета II запретила внуку жениться на разведенной американской актрисе, и если принц Гарри все же решится на этот шаг, то она лишит его возможности находиться при дворе.

    Меган МарклФОТОGetty Images

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