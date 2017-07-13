Как принц Гарри ухаживал за Меган Маркл?

Несмотря на то, что принц Гарри старается скрывать свою личную жизнь от прессы, недавно в сети появилась информация о том, какие подарки делал сын принцессы Дианы Меган Маркл во время своих ухаживаний. В частности, один из инсайдеров сообщил таблоиду People, что осенью прошлого года внук королевы Елизаветы II потратил внушительную сумму на приобретение произведений искусства, одним из которых стал диптих британского художника Van Donna, на одной части которого изображены девочка и мальчик, держащиеся за руки, на другой — надпись «Каждому нужно кого-то любить». «Принц Гарри хотел сделать Меган необычный подарок, который бы напоминал ей о нем. Поэтому он решил разделить эти картины, чтобы одна часть диптиха висела в его комнате, а другой бы Меган украсила свою квартиру в Торонто», — сообщил источник, близкий к королевской семье.