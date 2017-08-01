Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017

    Как Никита Пресняков и Алена Краснова проведут медовый месяц?

    Внук Аллы Пугачевой и его супруга рассказали о планах на будущее

    На прошлой неделе состоялась роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой, певца Никиты Преснякова, и его возлюбленной, студентки Алены Красновой. Торжественная церемония прошла в банкетном зале Zhavoronki Event Hall в Подмосковье и собрала около 200 гостей. В своем первом после свадьбы интервью журналу «СтарХит» молодожены рассказали о медовом месяце.


    По словам Никиты Преснякова, из-за подготовки к свадьбе ему пришлось пропустить много репетиций его нового спектакля в Театре Луны, премьера которого намечена на сентябрь, — только на постановку акробатического свадебного танца у Никиты и Алены ушел месяц. В августе Преснякову придется наверстывать упущенное в театре, поэтому медового месяца у новобрачных пока не будет.


    Напомним, что Пресняков и Краснова познакомились три года назад во время отдыха в деревне. 26-летний музыкант и 20-летняя студентка обручились 8 марта этого года, в день рождения Алены.


    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз