Как Никита Пресняков и Алена Краснова проведут медовый месяц?

На прошлой неделе состоялась роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой, певца Никиты Преснякова, и его возлюбленной, студентки Алены Красновой. Торжественная церемония прошла в банкетном зале Zhavoronki Event Hall в Подмосковье и собрала около 200 гостей. В своем первом после свадьбы интервью журналу «СтарХит» молодожены рассказали о медовом месяце.



По словам Никиты Преснякова, из-за подготовки к свадьбе ему пришлось пропустить много репетиций его нового спектакля в Театре Луны, премьера которого намечена на сентябрь, — только на постановку акробатического свадебного танца у Никиты и Алены ушел месяц. В августе Преснякову придется наверстывать упущенное в театре, поэтому медового месяца у новобрачных пока не будет.

