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    16 августа 2017

    Как Максим Виторган и Ксения Собчак воспитывают сына?

    Родственники пары подробно рассказали о необычных способах воспитания восьмимесячного Платона

    Это лето для сына Ксении Собчак и Максима Виторгана выдалось активным — родители вот уже несколько месяцев путешествуют с Платоном за границу. Так, недавно они отправились в Юрмалу, где отец Максима Эммануил Виторган праздновал 55-летие. Конечно, малыш был в центре внимания — вся семья старалась угодить восьмимесячному Платону. Правда, выяснилось, что родители воспитывают ребенка весьма нестандартными способами. Как сообщили изданию StarHit родственники мальчика, лучше всего он засыпает не под колыбельные или сказки, а под Вивальди, звук цикад и шум прибоя. Ксения и Максим уже сейчас стараются развивать в сыне чувство прекрасного — он очень музыкальный, а еще с удовольствием занимается плаванием и гимнастикой.

    Мама внимательно следит за питанием Платона: когда телеведущая на съемках, он ест только специальные смеси, но при первой же возможности Ксения старается кормить сына грудью.

    Максим же уделяет ребенку почти все свое свободное время: сам занимается его развитием, нянчит, купает и играет с ним. Похоже, родители мечтают, чтобы их сын стал по-настоящему выдающимся, а родственники не сомневаются, что они вырастят справедливого, умного и сильного мужчину.

    Как Максим Виторган и Ксения Собчак воспитывают сына? фото [1]

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