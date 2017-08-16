Как Максим Виторган и Ксения Собчак воспитывают сына?

Это лето для сына Ксении Собчак и Максима Виторгана выдалось активным — родители вот уже несколько месяцев путешествуют с Платоном за границу. Так, недавно они отправились в Юрмалу, где отец Максима Эммануил Виторган праздновал 55-летие. Конечно, малыш был в центре внимания — вся семья старалась угодить восьмимесячному Платону. Правда, выяснилось, что родители воспитывают ребенка весьма нестандартными способами. Как сообщили изданию StarHit родственники мальчика, лучше всего он засыпает не под колыбельные или сказки, а под Вивальди, звук цикад и шум прибоя. Ксения и Максим уже сейчас стараются развивать в сыне чувство прекрасного — он очень музыкальный, а еще с удовольствием занимается плаванием и гимнастикой.

Мама внимательно следит за питанием Платона: когда телеведущая на съемках, он ест только специальные смеси, но при первой же возможности Ксения старается кормить сына грудью.

Максим же уделяет ребенку почти все свое свободное время: сам занимается его развитием, нянчит, купает и играет с ним. Похоже, родители мечтают, чтобы их сын стал по-настоящему выдающимся, а родственники не сомневаются, что они вырастят справедливого, умного и сильного мужчину.