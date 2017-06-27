Как изменился образ жизни Ирины Шейк после рождения дочери

Три месяца назад Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. Пока актер большую часть времени проводит вне дома на съемочной площадке своего нового фильма «Звезда родилась», основные обязанности по уходу за новорожденной Леей де Сена легли на плечи супермодели. Примечательно, что, в отличие от большинства коллег по цеху, Ирина отказалась от услуг няни: в помощниках у звезды ее мама Татьяна, а также мать Брэдли Глория Кампано. Именно они остаются рядом с малышкой, когда модель уезжает на съемки.

После рождения ребенка Ирина Шейк достаточно быстро вернулась в форму. Помимо ежедневных прогулок с дочкой возле дома, где ее неизменно караулят фотографы, девушка также занимается с личным тренером Брэдли Купера и посещает продвинутые уроки по пилатесу. Не редкий гость россиянка и на фермерских рынках Санта-Моники — Ирина сама покупает все продукты для дома, тщательно контролируя, из чего готовятся блюда для семьи.

Как и большинство моделей, после родов Шейк поспешила как можно скорее вернуться к работе. Спустя всего два месяца она впервые рассталась с малышкой, чтобы принять участие в съемках в Нью-Йорке, за которыми последовал Каннский кинофестиваль, где Ирина пробыла около трех дней — это был максимальный срок, на который молодая мама расставалась с дочкой.

В свободное от забот о Лее де Сена время супермодель встречается со своими подругами, о чем с регулярностью рапортует в Instagram. Впрочем, поклонники уверены, что это лишь внешняя оболочка личной жизни Ирины: знаменитость не спекулирует на теме рождения первенца, никак не афишируя это событие в соцсетях. Отправляясь на прогулку с малышкой, новоиспеченные родители предусмотрительно закрывают коляску от любопытных глаз легким покрывалом: кроме свидетельства о рождении в сеть не просочилось ни малейшей информации о девочке.