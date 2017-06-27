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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 июня 2017

Как изменился образ жизни Ирины Шейк после рождения дочери

Будни молодой мамы: как модель справляется с новой для нее ролью

Три месяца назад Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. Пока актер большую часть времени проводит вне дома на съемочной площадке своего нового фильма «Звезда родилась», основные обязанности по уходу за новорожденной Леей де Сена легли на плечи супермодели. Примечательно, что, в отличие от большинства коллег по цеху, Ирина отказалась от услуг няни: в помощниках у звезды ее мама Татьяна, а также мать Брэдли Глория Кампано. Именно они остаются рядом с малышкой, когда модель уезжает на съемки.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

После рождения ребенка Ирина Шейк достаточно быстро вернулась в форму. Помимо ежедневных прогулок с дочкой возле дома, где ее неизменно караулят фотографы, девушка также занимается с личным тренером Брэдли Купера и посещает продвинутые уроки по пилатесу. Не редкий гость россиянка и на фермерских рынках Санта-Моники — Ирина сама покупает все продукты для дома, тщательно контролируя, из чего готовятся блюда для семьи.

Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери
Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери

Как и большинство моделей, после родов Шейк поспешила как можно скорее вернуться к работе. Спустя всего два месяца она впервые рассталась с малышкой, чтобы принять участие в съемках в Нью-Йорке, за которыми последовал Каннский кинофестиваль, где Ирина пробыла около трех дней — это был максимальный срок, на который молодая мама расставалась с дочкой.

Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери

В свободное от забот о Лее де Сена время супермодель встречается со своими подругами, о чем с регулярностью рапортует в Instagram. Впрочем, поклонники уверены, что это лишь внешняя оболочка личной жизни Ирины: знаменитость не спекулирует на теме рождения первенца, никак не афишируя это событие в соцсетях. Отправляясь на прогулку с малышкой, новоиспеченные родители предусмотрительно закрывают коляску от любопытных глаз легким покрывалом: кроме свидетельства о рождении в сеть не просочилось ни малейшей информации о девочке.

Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери
Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери
Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери
Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери

Из-за редких совместных появлений на публике в интернете то и дело появляются слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины. Впрочем, инсайдеры поговаривают, что рождение ребенка, напротив, сильно сблизило пару. Предложение возлюбленной актер сделал сразу же после известия о беременности — супермодель ни на секунду не расстается с элегантным винтажным кольцом с крупным зеленым камнем. Тем не менее о свадьбе влюбленные речи пока не заводят: Ирина хочет, чтобы Лея немного подросла и смогла принять непосредственное участие в торжественной церемонии.

Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери
Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери
Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери
Как изменилась жизнь Ирины Шейк после рождения дочери

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