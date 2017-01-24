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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 января 2017

Как из воска: новая фигура Райана Гослинга появилась в знаменитом музее

В берлинском музее мадам Тюссо создали новую восковую фигуру известного актера

Многие звезды чего только не делают, чтобы увековечить свое имя, и попасть в музей мадам Тюссо. Райану Гослингу это не составило особого труда: он просто умеет отлично делать свое дело. Успех фильма «Ла-Ла Ленд» сделал славу Гослинга почти абсолютной. По этому случаю в берлинском музее мадам Тюссо создали новую фигуру успешного актера. Правда, по версии поклонников звезды, на этот раз мастерам не удалось передать всю харизму и обаяние Райана, по поводу чего уже идут обсуждения в социальных сетях.

Как из воска: новая фигура Райана Гослинга появилась в знаменитом музее

Восковая фигура в берлинском музее мадам Тюссо

Как из воска: новая фигура Райана Гослинга появилась в знаменитом музее

Восковая фигура в лондонском музее мадам Тюссо

В качестве примера идеальной работы все приводят восковую фигуру актера, размещенную в лондонском музее. Как считают фанаты, в этом случае Райан Гослинг получился по-настоящему очаровательным и привлекательным мужчиной. Все сходятся во мнении, что Еве Мендес тоже понравилась бы фигура из лондонского музея!

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