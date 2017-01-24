Как из воска: новая фигура Райана Гослинга появилась в знаменитом музее

Многие звезды чего только не делают, чтобы увековечить свое имя, и попасть в музей мадам Тюссо. Райану Гослингу это не составило особого труда: он просто умеет отлично делать свое дело. Успех фильма «Ла-Ла Ленд» сделал славу Гослинга почти абсолютной. По этому случаю в берлинском музее мадам Тюссо создали новую фигуру успешного актера. Правда, по версии поклонников звезды, на этот раз мастерам не удалось передать всю харизму и обаяние Райана, по поводу чего уже идут обсуждения в социальных сетях.