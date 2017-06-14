Джонни Депп не может забыть Эмбер Херд

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Как актер воспринял новость о том, что его бывшая жена выходит замуж?
Вчера стало известно, что новый возлюбленный Эмбер Херд, миллиардер Илон Маск, сделал ей предложение. И если окружение предпринимателя не в восторге от этой новости, то родственники и друзья Херд считают, что они прекрасная пара. Бывший муж актрисы Джонни Депп, по сообщениям источников, морально готовился к подобной новости, однако, когда узнал об этом, сразу же собрал вещи и отправился на полинезийский остров Тетиароа - там провели медовый месяц Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз.
Эмбер Херд и Илон Маск
Несмотря на заметное улучшение душевного и физического состояния Деппа, он, видимо, до сих пор не может забыть свою экс-супругу. Но, как добавляют источники, Джонни больше не злится на Эмбер, он помнит лишь хорошие моменты. И если раньше, когда актер расстраивался, он находил утешение в алкоголе и бездумных покупках — из-за чего судился со своими менеджерами, — то сейчас он просто хочет побыть наедине с природой и привести мысли в порядок. Как сообщает семья Джонни, на острове ему действительно очень спокойно и комфортно — он с удовольствием фотографируется с местными, улыбается и кажется довольно приветливым.
Напомним, последний год был для Деппа непростым: сначала долгий бракоразводный процесс с Херд, которая заявляла, что стала жертвой домашнего насилия, затем обвинения менеджеров и баснословные выплаты долгов, а потом — большой мировой тур со съемочной группой пятой части «Пиратов Карибского моря». Кстати, в ноябре у актера будет еще одна премьера — фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“», в котором Джонни исполнил роль богатого американца Эдварда Рэтчетта.
Джонни Депп в пятой части "Пиратов Карибского моря"
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