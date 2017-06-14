Джонни Депп не может забыть Эмбер Херд

Вчера стало известно, что новый возлюбленный Эмбер Херд, миллиардер Илон Маск, сделал ей предложение . И если окружение предпринимателя не в восторге от этой новости, то родственники и друзья Херд считают, что они прекрасная пара. Бывший муж актрисы Джонни Депп, по сообщениям источников, морально готовился к подобной новости, однако, когда узнал об этом, сразу же собрал вещи и отправился на полинезийский остров Тетиароа - там провели медовый месяц Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз.

Несмотря на заметное улучшение душевного и физического состояния Деппа, он, видимо, до сих пор не может забыть свою экс-супругу. Но, как добавляют источники, Джонни больше не злится на Эмбер, он помнит лишь хорошие моменты. И если раньше, когда актер расстраивался, он находил утешение в алкоголе и бездумных покупках — из-за чего судился со своими менеджерами, — то сейчас он просто хочет побыть наедине с природой и привести мысли в порядок. Как сообщает семья Джонни, на острове ему действительно очень спокойно и комфортно — он с удовольствием фотографируется с местными, улыбается и кажется довольно приветливым.