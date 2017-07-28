Как Дженнифер Лопес поздравила Алекса Родригеса с днем рождения?

На прошлых выходных Джей Ло и Алекс Родригес вместе отметили день рождения - певице исполнилось 48 лет 24 июля, а вчера ее возлюбленного поздравляли с 42-летием, однако праздники они решили объединить. Алекс устроил Лопес сюрприз в виде трёхъярусного торта, весь вечер они принимали поздравления от друзей и близких и не выпускали друг друга из объятий.

И все же Дженнифер поздравила избранника отдельно. Вчера в своём Instagram она поделилась черно-белым фото Алекса и написала: «С днем рождения, мужчина, который заставляет мое сердце биться чаще, когда приходит. Желаю, чтобы этот год был твоим лучшим, моя любовь. Я очень взволнована тем, что Бог приготовил для тебя».

После этого пара была замечена на романтическом свидании в ресторане The Grill, а за день до этого их заметили на еще одном мероприятии в честь дня рождения Джей Ло.

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