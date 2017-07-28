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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    28 июля 2017

    Как Дженнифер Лопес поздравила Алекса Родригеса с днем рождения?

    Певица публично призналась возлюбленному в чувствах

    На прошлых выходных Джей Ло и Алекс Родригес вместе отметили день рождения - певице исполнилось 48 лет 24 июля, а вчера ее возлюбленного поздравляли с 42-летием, однако праздники они решили объединить. Алекс устроил Лопес сюрприз в виде трёхъярусного торта, весь вечер они принимали поздравления от друзей и близких и не выпускали друг друга из объятий.

    И все же Дженнифер поздравила избранника отдельно. Вчера в своём Instagram она поделилась черно-белым фото Алекса и написала: «С днем рождения, мужчина, который заставляет мое сердце биться чаще, когда приходит. Желаю, чтобы этот год был твоим лучшим, моя любовь. Я очень взволнована тем, что Бог приготовил для тебя».

    После этого пара была замечена на романтическом свидании в ресторане The Grill, а за день до этого их заметили на еще одном мероприятии в честь дня рождения Джей Ло.

    Дженнифер Лопес и Алекс РодригесФОТОLegion-media.ru, Getty
    Дженнифер Лопес и Алекс РодригесФОТОLegion-media.ru, Getty

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