Как Брэдли Купер и Ирина Шейк готовятся к рождению наследника

Уже в следующем году Брэдли Купер и Ирина Шейк впервые станут родителями: по примерным подсчетам, первенец пары должен появиться на свет в начале июня. Ни актер, ни супермодель публично пока никак не прокомментировали грядущие изменения в их личной жизни, однако на свежих снимках, сделанных папарацци в Лос-Анджелесе, Ирина была замечена с помолвочным кольцом на безымянном пальце .

В свою очередь, близкие к паре источники сообщают, что Брэдли буквально потерял голову от счастья. «Узнав о беременности Ирины в середине осени, он стал словно сам не свой: старался сопровождать возлюбленную во всех важных поездках, а в свое отсутствие поручал заботу о ней своей матери», — рассказывает инсайдер. К слову, между Ириной и Глорией Кампано, матерью 41-летнего Купера, установились весьма теплые отношения. Супермодель сразу же понравилась взыскательной Глории, с которой раньше не могла ужиться ни одна из пассий Брэдли. «Они часто живут вместе в лос-анджелеском особняке актера, даже когда он уезжает на съемки», — делится источник.

Тем не менее будущий отец уверен, что после рождения ребенка им с Ириной лучше будет переехать в свой собственный дом. По слухам, сейчас все свободное время Брэдли Купер посвящает реновации своего особняка стоимостью 4 700 000 долларов в Пасифик Палисейдс. Его актер купил еще до встречи с 30-летней супермоделью и хотел использовать исключительно как холостяцкое гнездо для романтических встреч и шумных вечеринок. Теперь же он в первую очередь озабочен вопросами безопасности своего наследника, поэтому не скупится на затраты по капитальному ремонту в доме.

В своих интервью Брэдли Купер неоднократно признавался, что когда-нибудь хочет узнать, каково это — быть отцом. Всегда мечтал он и о крепкой семье, пример которой с детства был у него перед глазами в лице матери Глории и отца Чарльза, которого не стало около пяти лет назад. Именно поэтому, начав встречаться с Ириной Шейк в апреле 2015 года, актер достаточно быстро перешел к разговору о наследниках. Супермодель также была не против ненадолго оставить модельную карьеру, чтобы посвятить время воспитанию ребенка.

Единственный камень преткновения в отношениях будущих родителей — желание Ирины работать вплоть до последних месяцев беременности. «Брэдли однозначно не одобряет подобного желания, но и не возражает, полностью уважая ее решение. Все, о чем он сейчас может думать — это безопасность возлюбленной и их будущего ребенка», — рассказывает близкий к актеру источник.