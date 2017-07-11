Как Бейонсе возвращается в форму после рождения близнецов?

19 июня Бейонсе и Джей Зи стали родителями во второй раз – на свет появились близнецы, мальчик Сэр и девочка Руми. И хотя супруги не спешат делиться подробностями о малышах, источники, близкие к паре, сообщают, что Бейонсе восстанавливается быстрее, чем она думала. «Вполне возможно, что совсем скоро она снова появится на сцене. Несмотря на то, что беременность прошла для нее очень тяжело, Бейонсе приходит в форму очень быстро».

Также источник добавил, что тело певицы уже сейчас выглядит отлично, так как вовремя беременности она старалась заниматься специальной гимнастикой и соблюдать специальный режим питания. «Бейонсе успевает проводить время с малышами и следить за собой. Кажется, она давно не чувствовала себя настолько гармонично», - добавляют инсайдеры.

Напомним, что о беременности певицы стало известно в феврале, когда Бейонсе выложила в Instagram свою фотографию в белье, где был отчетливо виден округлившийся живот. Супруги уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви, однако всегда признавались, что мечтают о большой семье. Чтобы забеременеть во второй раз, 35-летней певице пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.