Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017

    Как Бейонсе возвращается в форму после рождения близнецов?

    Спустя несколько недель после родов певица готовится к новому шоу

    19 июня Бейонсе и Джей Зи стали родителями во второй раз – на свет появились близнецы, мальчик Сэр и девочка Руми. И хотя супруги не спешат делиться подробностями о малышах, источники, близкие к паре, сообщают, что Бейонсе восстанавливается быстрее, чем она думала. «Вполне возможно, что совсем скоро она снова появится на сцене. Несмотря на то, что беременность прошла для нее очень тяжело, Бейонсе приходит в форму очень быстро».

    Бейонсе и Джей Зи

    Также источник добавил, что тело певицы уже сейчас выглядит отлично, так как вовремя беременности она старалась заниматься специальной гимнастикой и соблюдать специальный режим питания. «Бейонсе успевает проводить время с малышами и следить за собой. Кажется, она давно не чувствовала себя настолько гармонично», - добавляют инсайдеры.

    Бейонсе и Джей Зи

    Напомним, что о беременности певицы стало известно в феврале, когда Бейонсе выложила в Instagram свою фотографию в белье, где был отчетливо виден округлившийся живот. Супруги уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви, однако всегда признавались, что мечтают о большой семье. Чтобы забеременеть во второй раз, 35-летней певице пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.

    Бейонсе и Джей Зи

    Джей Зи, Блю Айви и Бейонсе

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз