Как Бейонсе и Джей Зи назвали близнецов?

Почти три недели назад, 12 июня, у Бейонсе и Джей Зи родились близнецы, мальчик и девочка. Супруги пока ничего официально не сообщали о своих детях, в том числе их имена. Недавно СМИ писали, что певица и рэпер решили назвать их в свою честь: мальчика — Шоном младшим (настоящее имя Джей Зи — Шон Картер), а девочку Беей (сокращенная версия Бейонсе). Теперь портал TMZ заявил, что на самом деле имена малышей — Руми и Сэр.

Такой вывод журналисты сделали, потому что на днях Бейонсе и ее супруг подали документы на регистрацию торговых брендов Rumi Carter и Sir Carter. Ранее певица также официально зарегистрировала марку имени своей старшей дочери Блю, Blue Ivy Carter.