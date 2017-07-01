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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 июля 2017

    Как Бейонсе и Джей Зи назвали близнецов?

    Стали известны имена звездных малышей

    Почти три недели назад, 12 июня, у Бейонсе и Джей Зи родились близнецы, мальчик и девочка. Супруги пока ничего официально не сообщали о своих детях, в том числе их имена. Недавно СМИ писали, что певица и рэпер решили назвать их в свою честь: мальчика — Шоном младшим (настоящее имя Джей Зи — Шон Картер), а девочку Беей (сокращенная версия Бейонсе). Теперь портал TMZ заявил, что на самом деле имена малышей — Руми и Сэр.

    Такой вывод журналисты сделали, потому что на днях Бейонсе и ее супруг подали документы на регистрацию торговых брендов Rumi Carter и Sir Carter. Ранее певица также официально зарегистрировала марку имени своей старшей дочери Блю, Blue Ivy Carter.

    Бейонсе и Джей Зи

    Напомним, что близнецов долгое время не выписывали из больницы из-за желтухи. Из роддома мама и ее новорожденные дети вернулись лишь недавно, однако до конца лета они будут жить не дома, а на специальной арендованной вилле в Малибу. Ее стоимость составляет $400 тысяч, что обусловлено наличием на территории теннисного корта, розового сада и бассейна.

    Бейонсе, Джей Зи и Блю Айви Картер

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