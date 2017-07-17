Жизнь после измены: три шокирующие истории супружеской неверности

Истории трех обманутых жен – Гвен Стефани, Сандры Буллок и Юлии Барановской – доказывают, что измена супруга – это еще не конец света. Причем зачастую жизнь после расставания с изменником становится куда счастливее, чем в браке с неверным мужем.



Юлия Барановская

Юлия Барановская и Андрей Аршавин

История о том, как два года назад известный футболист оставил двоих детей и беременную третьим ребенком жену без средств к существованию, в чужой стране и без копейки денег, никого не оставила равнодушной. Тогда Юлии пришлось доказывать право на алименты в суде: супруги не были женаты официально, так что по законам Российской Федерации Барановская не имела права ни на что претендовать. К счастью, служители Фемиды все же вынесли решение в пользу обманутой супруги и обязали спортсмена отдавать половину зарплаты на содержание детей. К слову, на тот момент Аршавин был едва ли не самым успешным футболистом России. Затем, у спортсмена начались финансовые проблемы. И Юлии пришлось искать возможности прокормить троих детей в одиночку (при этом самому младшему на тот момент не было и года). Но даже тяжелые жизненные обстоятельства не смогли сломить Барановскую, и она за довольно короткий срок смогла сделать успешную карьеру телеведущей. На сегодняшний момент Юлия работает на одном из ведущих федеральных каналов и уже думать забыла об изменнике. А Аршавин, в свою очередь, женился на Алисе Казьминой, когда девушка уже была беременна от футболиста. Интересно, что на этом история измен некогда одного из самых перспективных российских спортсменов не закончилась. На днях нынешняя супруга Андрея призналась в интервью журналу Starhit, что, уже будучи в браке, Аршавин продолжал вести «двойную жизнь» и имел несколько связей на стороне.

Юлия Барановская с детьми

Сандра Буллок

Сандра Буллок с Джесси Джеймсом

Все помнят, как на церемонии вручения «Оскара» Сандра, стоя со статуэткой в руках, со слезами на глазах благодарила своего мужа Джесси Джеймса за поддержку, любовь и вообще за то, что он всегда рядом. Но тогда актриса еще не подозревала, что спустя всего пару дней татуированная модель Мишель Макджи сделает сенсационное заявление — она уже год состоит в сексуальных отношениях с супругом звезды фильма «Невидимая сторона». Девушка рассказала как, лежа в их общей постели, она и брутальный ведущий смотрели по телевизору интервью Буллок, в котором та в очередной раз рассказывала о своем идеальном браке. Надо отдать актрисе должное: Сандра не стала устраивать скандалы, а просто собрала вещи и ушла. К счастью, в тот момент рядом оказалась Дженнифер Энистон, которая, как мы все помним, также пережила измену мужа. Сандре понадобилось почти пять лет, чтобы прийти в себя после этой истории. А сейчас актриса, похоже, встретила мужчину, который ее действительно полюбил. Им стал красавец-фотограф Брайан Рэндалл.

Сандра Буллок с Брайаном Рэндаллом

Гвен Стефани

Гвен Стефани с Гэвином Россдейлом

Казавшийся идеальным брак певицы длился 13 лет. Конечно, многие с самого начала подозревали некоторый расчет со стороны Россдейла, ведь Гвен всегда была чуть популярнее и чуть успешнее своего супруга. «Срок годности» этого союза подошел к концу, когда певица, совершенно случайно наткнувшись на переписку мужа, поняла, что он уже в течение трех лет систематически изменяет ей с няней их детей — причем эта парочка была вместе даже в тот момент, когда исполнительница рожала их третьего ребенка. Затем последовал скандал, и пресса всячески подливала масла в огонь своими едкими комментариями, был и судебный иск, в котором экс-супруг Гвен пытался отсудить у нее приличные алименты. Именно тогда Стефани находилась на грани нервного срыва и буквально каждый день наведывалась на прием к именитым психотерапевтам. Но как бы банально это ни звучало, спасла ее новая любовь. Как раз в этот период певица приняла предложение поучаствовать в шоу «Голос» и там познакомилась с Блейком Шелтоном, который буквально накануне этой судьбоносной встречи тоже развелся с женой из-за ее неверности. Сначала они просто дружили и всячески поддерживали друг друга, но затем между ними вспыхнула настоящая страсть. И никто не удивится, если в ближайшее время в прессе появится сообщение о том, что Гвен снова собирается замуж.