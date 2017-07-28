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    28 июля 2017

    Жизель Бюндхен показала, как выглядела в 14 лет

    Супермодель поделилась архивным снимком

    Недавно самая высокооплачиваемая модель современности Жизель Бюндхен отметила 37-й день рождения. Несмотря на сложный рабочий график и двоих детей, модель до сих пор остается в отличной форме. То, что за время своей более чем 20-летней карьеры она практически не изменилась, Бюндхен на днях доказала публикацией архивной фотографии.

    Бразильянка поделилась в Instagram коллажом из своего подросткового фото, датированного 1994 годом, и собственного похожего портрета, сделанного два года назад. Поклонники модели отметили, что Жизель удалось сохранить естественную красоту: снимок оценили более полумиллиона человек.


    По словам экс-«ангела» Victoria’s Secret, ее главные секреты красоты — это йога, правильное питание и кайенский перец чили для ускорения метаболизма. Бюндхен любит заниматься спортом на открытом воздухе, предпочитает есть овощи без термической обработки и старается ограничивать себя в размере порций, а не в выборе продуктов.


    Жизель Бюндхен

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