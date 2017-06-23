Жена Робби Уильямса обеспокоена его здоровьем

Айда Филд, жена известного британского музыканта Робби Уильямса, приняла участие в популярном телешоу Loose Women. Этот выпуск теперь обсуждает весь мир. Дело в том, что Филд очень резко отреагировала на вопрос о состоянии здоровья артиста. Она была на грани того, чтобы разрыдаться перед журналистами прямо во время интервью. Известно, что недавно Уильямсу резко стало хуже. «Я знаю, что Робби страдал повышенной тревожностью на протяжении долгих лет. Мне стало так страшно, когда я зашла в комнату и увидела его на диване будто при сердечном приступе. Мне кажется, с ним случилась паническая атака». Актриса пояснила, что самым невыносимым для нее было то, что она не понимала, что спровоцировало эту ситуацию и как она может облегчить страдания мужа. Сам Робби Уильямс признавался, что его психологическое состояние резко ухудшилось из-за того, что он очень переживал в преддверии выхода своего нового альбома The Heavy Entertainment Show.