Жена Кейси Аффлека подала на развод

В марте прошлого года Кейси Аффлек и его жена Саммер Феникс объявили о расставании. Аффлек и Феникс (младшая сестра Хоакина Феникса, лучшего друга Кейси) были вместе 12 лет, из которых половину прожили в официальном браке. Пара воспитывала двух детей, 12-летнего (на тот момент) Индиану и 9-летнего Аттикуса, и ради сыновей сохранила дружеские отношения. При этом расставание произошло еще раньше — супруги разъехались в ноябре 2015-го. Однако только сейчас, почти два года спустя, Саммер Феникс подала документы на развод (в которых указывается требование алиментов и отсутствие материальных претензий — все финансовые вопросы пара решила самостоятельно). Причиной расставания изначально стала «утрата доверия», как сообщали источники. Некоторое время Аффлек и Феникс посещали психолога, пытаясь, очевидно, сохранить брак, но это ни к чему не привело. Впрочем, в январе этого года актер был замечен на пляже Малибу в обнимку с Флорианой Лимой, а в феврале впервые вышел с девушкой в свет на афтепати премии «Оскар».