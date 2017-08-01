Жена Кейси Аффлека подала на развод

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Документы были поданы спустя почти два года после расставания пары
В марте прошлого года Кейси Аффлек и его жена Саммер Феникс объявили о расставании. Аффлек и Феникс (младшая сестра Хоакина Феникса, лучшего друга Кейси) были вместе 12 лет, из которых половину прожили в официальном браке. Пара воспитывала двух детей, 12-летнего (на тот момент) Индиану и 9-летнего Аттикуса, и ради сыновей сохранила дружеские отношения. При этом расставание произошло еще раньше — супруги разъехались в ноябре 2015-го. Однако только сейчас, почти два года спустя, Саммер Феникс подала документы на развод (в которых указывается требование алиментов и отсутствие материальных претензий — все финансовые вопросы пара решила самостоятельно). Причиной расставания изначально стала «утрата доверия», как сообщали источники. Некоторое время Аффлек и Феникс посещали психолога, пытаясь, очевидно, сохранить брак, но это ни к чему не привело. Впрочем, в январе этого года актер был замечен на пляже Малибу в обнимку с Флорианой Лимой, а в феврале впервые вышел с девушкой в свет на афтепати премии «Оскар».
Саммер Феникс и Кейси Аффлек
Напомним, что супруги познакомились еще в 1995-м, когда 20-летний Кейси снимался с Хоакином Фениксом в драме «Умереть во имя». На съемочной площадке актеры крепко подружились, вскоре в их компанию влилась и сестра Хоакина. Однако их роман начался лишь пять лет спустя, а еще через шесть лет Аффлек и Феникс сочетались браком.
Флориана Лима и Кейси АффлекФОТО