Вчера Иванка Трамп опубликовала в Instagram трогательную фотографию с мужем Джаредом Кушнером, на которой дочь президента Соединенных Штатов позирует в длинном серебряном платье стоимостью 5000 долларов. Этот с первого взгляда безобидный снимок вызвал настоящую бурю негодований со стороны общественности, недовольной политикой нового главы правительства США. В частности, Иванку обвинили в том, что она «намеренно подчеркивает свое богатство дорогими платьями, пока ее отец своими указами подвергает жизнь людей опасности». К слову, на днях Дональд Трамп подписал указ, запрещающий беженцам и гражданам семи стран въезд на территорию Америки.

Напомним, что в данный момент в Соединенных Штатах проходит волна протестов, связанных с миграционной политикой Дональда Трампа. Кроме того, многие знаменитости поддерживают протестующих, стараясь обратить внимание нынешнего президента на то, что большинство актеров и исполнителей также являются эмигрантами. Последним из них стал Эштон Кутчер, который в своей речи на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров напомнил, что и его супруга Мила Кунис эмигрантка: «Моя жена приехала в США по визе беженца в середине холодной войны. Мы никогда не были страной, которая построена на страхе. Сострадание является частью этнокультуры Америки», — заявил актер.