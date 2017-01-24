Иванка Трамп: все о дочери президента США

Еще вчера Иванка позировала для мужских журналов и писала книги по саморазвитию, а сегодня стала правой рукой президента Соединенных Штатов. Кто она — новая любимица Америки и самая популярная из клана Трампов?

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Модель

В юности Иванка, как типичная дочь состоятельных родителей, хотела славы. И поэтому, решив пойти по стопам своей матери, начала покорение фэшн-Олимпа. Стоит ли говорить, что с такой звучной фамилией и эффектной внешностью это было не сложно. Иванка стала получать приглашения от различных глянцевых изданий. В том числе и мужских. В 2007 году она даже заняла 83-е место в рейтинге журнала Maxim «Maxim Hot 100». Но, несмотря на довольно успешную карьеру модели, когда речь зашла о выборе «дела всей жизни», Иванка с легкостью распрощалась со своими фантазиями, связанными с подиумом, и полностью посвятила себя учебе, окончив экономический факультет Пенсильванского университета с отличием.

Писательница

Еще будучи студенткой, Иванка решила попробовать свои силы на писательском поприще. Так, в 2009 году из-под ее пера вышла мотивирующая книга под названием The Trump Card: Playing to Win in Work and Life, которая в течение нескольких месяцев держалась в списке бестселлеров. Стоит отметить, что к этому времени дочь Трампа вот уже три года занимала пост вице-президента по недвижимости в Trump Organization. Совсем недавно Иванка написала еще одну книгу Women Who Work, где она подробно рассказывает, как ей удается совмещать работу и заботу о трех детях и муже.

Дизайнер

Помимо своих прямых обязанностей в компании отца, Иванка решила попробовать себя еще и в качестве дизайнера, сначала выпустив коллекцию украшений, а затем дополнив ее линией аксессуаров. Стоит ли говорить, что бренд стал невероятно популярен у американок. Что в очередной раз доказывает - любое предприятие, носящее имя Трамп, обречено на успех.

Иудейка

Несмотря на то, что изначально, как и отец, Иванка была последовательницей пресвитерианства, после знакомства со своим будущим мужем Джаредом Кушером она перешла в иудаизм. Причем, как и во всех областях своей жизни, Трамп не знает полумер - помимо регулярных пожертвований на синагоги и еврейские школы, Иванка начала соблюдать традиции, принятые в еврейских семьях.

Падчерица

После того как Дональд Трамп женился на словенской модели Мелании Кнаусс, многие отметили, что Иванка крайне холодно отнеслась к новой избраннице своего отца. Поговаривали даже, что некоторое время она избегала общения со своей новоиспеченной мачехой. Но, как известно, главный козырь семьи Трампов — в их сплоченности и коллективной работе во благо процветания своего клана. Иванка смогла побороть себя и сейчас полностью поддерживает выбор отца.



Дочь

Сказать, что 45-ый президент Соединенных Штатов гордится своей старшей дочерью, — пожалуй, не сказать ничего. Посудите сами: из всех своих детей именно Иванку он выбрал главным советником во время своей борьбы за пост главы государства. Не говоря уже о том, что американцы абсолютно уверены в том, что именно она фактически будет выполнять функцию первой леди при своем отце.

Мать

На фоне всех своих карьерных достижений Иванка не забывала и о семье. Подтверждение тому — трое детей за семь лет брака. И сотни счастливых семейных фотографий в Instagram.

Сестра

После развода со своей первой супругой Иваной Дональд женился на актрисе Марле Мейплз, которая подарила ему дочь Тиффани. И, несмотря на возможное соперничество между двумя дочерьми, Иванка самоотверженно взяла шефство над своей младшей сестрой. Стоит ли говорить, что именно Иванка первая поздравила Тиффани с получением диплома.

Подруга

Глядя на отношения между Иванкой Трамп и Челси Клинтон, хочется сказать одно: «настоящую дружбу сложно разрушить политическими играми». Несмотря на то, что родители девушек стали главными оппонентами на последних выборах, это не помешало их наследницам продолжать поддерживать теплые отношения друг с другом. К тому же мало кто помнит, но в далеком 2008 году Иванка даже финансировала часть предвыборной кампании Хиллари Клинтон, тем самым поддерживая мать своей лучшей подруги.

