Иванка Трамп: все о дочери президента США

Еще будучи студенткой, Иванка решила попробовать свои силы на писательском поприще. Так, в 2009 году из-под ее пера вышла мотивирующая книга под названием The Trump Card: Playing to Win in Work and Life, которая в течение нескольких месяцев держалась в списке бестселлеров. Стоит отметить, что к этому времени дочь Трампа вот уже три года занимала пост вице-президента по недвижимости в Trump Organization. Совсем недавно Иванка написала еще одну книгу Women Who Work, где она подробно рассказывает, как ей удается совмещать работу и заботу о трех детях и муже.