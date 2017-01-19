Иванка Трамп станет правой рукой отца в Белом доме

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Дочь политика будет исполнять обязанности главного помощника президента
После известия о том, что Иванка Трамп покидает пост вице-президента корпорации Trump Organization, из США пришли новости о ее новом назначении. Дочь эксцентричного политика займет место его главного советника и правой руки в Белом доме. В это время семейный бизнес временно возглавят сыновья Дональда Трампа, 39-летний Дональд-младший и 33-летний Эрик.
Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп и Иванка Трамп
Инсайдеры сообщают, что избранный президент США всегда с особым вниманием подходил к советам дочери еще в пору их совместной работы в Trump Organization. Именно поэтому близкие к семье Трамп источники были ничуть не удивлены решением политика перевести дочь из корпорации в Белый дом. «Иванка — единственный человек, которому удается хоть как-то уравновешивать Дональда. Часто она уговаривает его сперва обдумать свое решение, прежде чем рубить с плеча, а после они вместе разбирают все возможные варианты дальнейших действий », — рассказывает источник.
Джаред Кушнер, Иванка и Дональд Трамп
Вместе с Иванкой в Белый дом переедет и ее супруг, 35-летний Джаред Кушнер, который также станет старшим советником Трампа после его инаугурации. Известно, что бизнесмен будет заниматься торговыми сделками, а также попробует решить непростую ситуацию в отношениях Америки с Ближним Востоком. В свою очередь, Иванка, которая вместе с мужем воспитывает троих детей, помимо своих основных обязанностей советника президента будет также заниматься вопросом защиты прав женщин и детей.
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