Иванка Трамп станет правой рукой отца в Белом доме

После известия о том, что Иванка Трамп покидает пост вице-президента корпорации Trump Organization, из США пришли новости о ее новом назначении. Дочь эксцентричного политика займет место его главного советника и правой руки в Белом доме. В это время семейный бизнес временно возглавят сыновья Дональда Трампа, 39-летний Дональд-младший и 33-летний Эрик.

Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп и Иванка Трамп

Инсайдеры сообщают, что избранный президент США всегда с особым вниманием подходил к советам дочери еще в пору их совместной работы в Trump Organization. Именно поэтому близкие к семье Трамп источники были ничуть не удивлены решением политика перевести дочь из корпорации в Белый дом. «Иванка — единственный человек, которому удается хоть как-то уравновешивать Дональда. Часто она уговаривает его сперва обдумать свое решение, прежде чем рубить с плеча, а после они вместе разбирают все возможные варианты дальнейших действий », — рассказывает источник.

Джаред Кушнер, Иванка и Дональд Трамп