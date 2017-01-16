Иванка Трамп покидает бизнес отца

Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп решила реструктурировать все свои активы, изъять инвестиции и уйти в отставку с поста вице-президента семейной корпорации отца Trump Organization; также она не будет занимать какую-либо должность в Белом доме. Вместо работы в администрации главы государства Трамп намерена сосредоточиться на семейных делах и воспитании детей. К такому радикальному решению дочь Дональда Трампа пришла не случайно, а во избежание нарушения закона о противодействии конфликту интересов. Дело в том, что супруг Иванки Трамп, 35-летний Джаред Кушнер, станет старшим советником Трампа после его инаугурации. Бизнесмен займется торговыми сделками и будет специальным посланником по Ближнему Востоку (в частности, будет урегулировать палестинский вопрос).