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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Иванка Трамп покидает бизнес отца

Почему дочь президента США ушла из Trump Organization?

Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп решила реструктурировать все свои активы, изъять инвестиции и уйти в отставку с поста вице-президента семейной корпорации отца Trump Organization; также она не будет занимать какую-либо должность в Белом доме. Вместо работы в администрации главы государства Трамп намерена сосредоточиться на семейных делах и воспитании детей. К такому радикальному решению дочь Дональда Трампа пришла не случайно, а во избежание нарушения закона о противодействии конфликту интересов. Дело в том, что супруг Иванки Трамп, 35-летний Джаред Кушнер, станет старшим советником Трампа после его инаугурации. Бизнесмен займется торговыми сделками и будет специальным посланником по Ближнему Востоку (в частности, будет урегулировать палестинский вопрос).

Иванка Трамп и Джаред Кушнер/ Иванка Трамп с сыном Джозефом

Иванка Трамп и Джаред Кушнер/ Иванка Трамп с сыном Джозефом

К слову, зять президента сыграл важную роль в предвыборной кампании Трампа. Именно Кушнер отвечал за интернет-стратегии и подбор сотрудников в штабе республиканца.

Дональд и Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Дональд и Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Иванка ТрампФОТОGetty Images

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