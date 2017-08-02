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    02 августа 2017

    Иванка Трамп поддержала отца на деловой встрече в Белом доме

    Дочь президента выступила модератором на бизнес-собрании

    «Первая дочь», как называет Иванку Трамп вся Америка, что созвучно «первой леди», все чаще поддерживает отца на важных встречах. На этот раз она взяла на себя ответственность за бизнес-конференцию, которая вчера прошла в Белом доме. Несмотря на то, что основным спикером на мероприятии был президент США, его дочь общалась с приглашенными гостями и направляла речь отца «в правильное русло», как отметили американские таблоиды.

    Иванка и Дональд Трамп
    Иванка и Дональд Трамп

    Как ни странно, все внимание во время бизнес-дискуссии было приковано именно к Иванке, и дело не только в ее статусе правой руки президента, но и в безупречном вкусе. На этот раз Трамп выбрала лаконичный образ, состоящий из длинной юбки белого цвета, подчеркивающей фигуру, темно-зеленого топа и утонченных бежевых босоножек на высоком каблуке. В макияже Иванка предпочла классические стрелки, матовую помаду естественного оттенка и сияющую кожу, волосы ее были собраны в чуть небрежный стильный пучок.

    Иванка Трамп
    Иванка Трамп

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