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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Иванка Трамп поддержала отца в поездке в Висконсин

Почему Мелания Трамп отказалась сопровождать супруга в деловой поездке?

Вчера днем Дональд и Иванка Трамп вместе отправились в штат Висконсин, чтобы посетить колледж Waukesha County Technical College. Старшая дочь президента и его «правая рука» в это поездке фактически исполнила роль первой леди, поддержав Дональда Трамп и выступив на пресс-конференции в пользу новых образовательных программ.

Поклонников семьи Трамп удивило, что вместо Мелании в Висконсин поехала Иванка. Инсайдеры же объясняют это тем, что лишь пару дней назад первая леди и 11-летний Бэррон Трамп переехали в Белый дом, и теперь ей нужно время, чтобы обустроиться в нем. Ранее Мелания Трамп отказывалась перебираться из Нью-Йорка в Вашингтон, потому что хотела, чтобы их с президентом сын закончил учебный год в старой школе.

Кроме того, по словам близких президента, Мелания готовит грандиозный сюрприз ко дню рождения мужа — сегодня, 14 июня, 45-му президенту США исполняется 71 год.

Иванка и Дональд Трамп
Иванка и Дональд Трамп
Иванка и Дональд Трамп

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