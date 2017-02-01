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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

It’s official: Бейонсе беременна двойней

В семье певицы грядет скорое пополнение

Все тайное рано или поздно становится явным: Бейонсе беременна двойней. Несмотря на циркулирующие последние полгода в прессе слухи о разводе певицы и Джей Зи, супруги в самое ближайшее время станут родителями во второй раз. Радостным событием 35-летняя знаменитость поделилась с подписчикам в Instagram, выложив фото в белье. Судя по снимку, звезда r’n’b находится приблизительно на пятом месяце беременности.

Напомним, что пять лет назад, когда Бейонсе ждала дочь Блю Айви, она старалась не афишировать свое положение, чем вызвала волну слухов о том, что ее ребенка выносила суррогатная мать. В целях конспирации певица зарегистрировалась в одной из нью-йоркских клиник под фейковый именем Ингрид Джексон, где и появился на свет ее первенец.

Одной из первых Бейонсе поздравила Рианна, с которой Джей Зи преписывали роман. Кажется, в звездном семействе наконец наступили счастливые времена, а слухи о многочисленных изменах рэпера оказались не более чем ловко продуманным пиар ходом в поддержку недавно вышедшей пластинки Бейонсе Lemonade.

It’s official: Бейонсе беременна двойней

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