It’s official: Бейонсе беременна двойней

Все тайное рано или поздно становится явным: Бейонсе беременна двойней. Несмотря на циркулирующие последние полгода в прессе слухи о разводе певицы и Джей Зи, супруги в самое ближайшее время станут родителями во второй раз. Радостным событием 35-летняя знаменитость поделилась с подписчикам в Instagram, выложив фото в белье. Судя по снимку, звезда r’n’b находится приблизительно на пятом месяце беременности.

Напомним, что пять лет назад, когда Бейонсе ждала дочь Блю Айви, она старалась не афишировать свое положение, чем вызвала волну слухов о том, что ее ребенка выносила суррогатная мать. В целях конспирации певица зарегистрировалась в одной из нью-йоркских клиник под фейковый именем Ингрид Джексон, где и появился на свет ее первенец.