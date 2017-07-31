История любви Никиты Преснякова и Алены Красновой

27 июля 26-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита Пресняков женился на своей 20-летней возлюбленной Алене Красновой. О том, как развивался их роман, Никита и Алена эксклюзивно рассказали журналу «СтарХит».

Певец и студентка познакомились во время отдыха в деревне три года назад — они каждый год отмечают дату своей первой встречи, 5 мая. По словам Никиты, их отношения никогда не были дружескими, они почти сразу понравились друг другу. «Однажды мы были в компании на даче, Алена поранила палец на руке, пошла кровь. Мы отправились с ней искать пластырь. И так долго не могли его найти, что сблизились за это время», — рассказал Пресняков.