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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    31 июля 2017

    История любви Никиты Преснякова и Алены Красновой

    Лавстори внука Аллы Пугачевой и его новоиспеченной супруги, рассказанная ими сами

    27 июля 26-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита Пресняков женился на своей 20-летней возлюбленной Алене Красновой. О том, как развивался их роман, Никита и Алена эксклюзивно рассказали журналу «СтарХит».

    Певец и студентка познакомились во время отдыха в деревне три года назад — они каждый год отмечают дату своей первой встречи, 5 мая. По словам Никиты, их отношения никогда не были дружескими, они почти сразу понравились друг другу. «Однажды мы были в компании на даче, Алена поранила палец на руке, пошла кровь. Мы отправились с ней искать пластырь. И так долго не могли его найти, что сблизились за это время», — рассказал Пресняков.

    Примерно через полтора года Никита и Алена расстались. Причиной разрыва внук Аллы Пугачевой называет то, что тогда его возлюбленной не нужны были серьезные отношения. Спустя шесть месяцев по инициативе певца пара возобновила роман.

    На 20-летие Алены Никиты Пресняков сделал ей предложение в формате мини-мюзикла, который устроил при помощи своих друзей прямо в ресторане, где девушка праздновала день рождения. «Я понял, что не вижу смысла быть с кем-то другим», — признался Никита. Их свадьба прошла в подмосковной резиденции Zhavoronki Event Hall в окружении 200 гостей. Медовый месяц молодоженам пришлось отложить из-за скорой премьеры спектакля с участием Никиты. О пополнении в семье новобрачные пока не думают: говорят, что в ближайшие три года в планах у Алены окончить университет, а у Никиты — вывести свою группу Multiverse на новый уровень.

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