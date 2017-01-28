Ирина Шейк впервые рассказала о беременности

31-летняя модель призналась, что всегда мечтала о материнстве и создании полноценной семьи. «Я считаю, что семья – смысл жизни. Мне повезло родиться в очень дружной семье, - рассказала Ирина. - Мои родители поженились 20 лет назад и могут быть образцом для подражания. Я определенно хотела создать семью, потому что это самая важная вещь в мире. Мы все должны заботиться о близких людях и друзьях, которых любим».

Самая красивая звездная пара Америки Брэдли Купер и Ирина Шейк готовятся к рождению первенца. О беременности топ-модели стало известно еще в декабре, однако до сих пор будущие родители никак не комментировали новость о грядущем прибавлении. Недавно в интервью журналу HOLA! Шейк впервые рассказала о желании стать мамой и своих ощущениях.

В разговоре с журналистами Шейк также сказала, что не считает, что для женщины есть единственно правильный возраст, когда она должна стать матерью. В этом вопросе важнее всего безошибочный выбор партнера для создания семьи, считает звезда.

«Не думаю, что есть идеальное время для рождения малыша. Сначала надо найти своего человека, идеального мужчину. Моя сестра родила первого ребенка, когда ей было 22 года – для нее это было прекрасное время. Мне 31 год, и этот возраст, возможно, идеальный для меня. Сейчас я очень счастлива! Мне повезло иметь все, что хочу», - откровенно призналась супермодель.

К слову, беременность Ирина Шейк переносит прекрасно и даже продолжает участвовать в съемках. Брэдли Купер трогательно заботится о возлюбленной, сопровождает ее на УЗИ и с нетерпением ждет появления на свет малыша. Кстати, пол ребенка паре уже известен, но эти подробности будущие родители предпочитает пока держать в тайне.