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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    30 июля 2017

    Первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера

    Папарацци запечатлели лицо маленькой Лейи де Сены во время ее прогулки с мамой по Лос-Анджелесу

    Ирина Шейк и Брэдли Купер вполне могут претендовать на звание самой скрытной пары Голливуда. За два года отношений они ни разу не комментировали свой роман, а сейчас не отвечают на вопросы о своей дочери Лейи де Сене, которая родилась в конце марта. Фотографам часто удается получить снимки Ирины на прогулке с дочкой, но до настоящего момента модель старательно прятала лицом малышки от камер. На днях папарацци все же смогли сфотографировать четырехмесячную Лейю.

    В объективы фотоаппаратов Ирина с дочерью попали во время прогулки по Лос-Анджелесу. На одном из кадров можно разглядеть сидящую в коляске девочку. По мнению поклонников модели и ее жениха, Лея очень похожа на своего отца, актера Брэдли Купера.

    Ирина Шейк с дочкой
    Ирина Шейк с дочкой
    Ирина Шейк с дочкой
    Ирина Шейк с дочкой

    Напомним, что Шейк и Купер вместе с 2015 года. О беременности модели стало известно на шоу Victoria’s Secret в прошлом году. По сведениям СМИ, еще до рождения дочери Ирина и Брэдли планировали сыграть свадьбу, но пока отложили ее на неопределенный срок.

    Ирина Шейк и Брэдли Купер

    Ирина Шейк и Брэдли Купер

    ФОТОLegion Media, Getty Images

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