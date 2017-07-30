Первое фото дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера

Ирина Шейк и Брэдли Купер вполне могут претендовать на звание самой скрытной пары Голливуда. За два года отношений они ни разу не комментировали свой роман, а сейчас не отвечают на вопросы о своей дочери Лейи де Сене, которая родилась в конце марта. Фотографам часто удается получить снимки Ирины на прогулке с дочкой, но до настоящего момента модель старательно прятала лицом малышки от камер. На днях папарацци все же смогли сфотографировать четырехмесячную Лейю.

В объективы фотоаппаратов Ирина с дочерью попали во время прогулки по Лос-Анджелесу. На одном из кадров можно разглядеть сидящую в коляске девочку. По мнению поклонников модели и ее жениха, Лея очень похожа на своего отца, актера Брэдли Купера.