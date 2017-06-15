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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

Ирина Шейк в первой откровенной фотосессии после рождения ребенка

Известный фотограф поделился снимком модели топлес

Звёздный бэби-бум спровоцировал поклонников ежедневно обсуждать фигуру знаменитостей, недавно ставших мамами. И, конечно, больше всего споров вызвала российская модель Ирина Шейк, которая в конце марта родила дочку Лею де Сену от голливудского актёра Брэдли Купера. Уже через месяц она вернулась к работе, демонстрируя прекрасную форму в объективе известного фотографа Мерта Аласа, а в мае вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Поклонники Ирины разделились на два лагеря: одни удивляются, как в такие короткие сроки модель смогла избавиться от набранного за беременность веса, а другие настроены скептически — Шейк, по их мнению, находится не в самой лучшей форме.

Однако сегодня Алас снова заставил скептиков сомневаться — он наконец-то показал снимок из недавней фотосессии Ирины. На фото девушка появилась топлес — подписчики особенно обратили внимание на подтянутые бедра и талию и напомнили, что Шейк никогда не была слишком худой, а обладала аппетитными формами, которые стали привлекать еще больше внимания после рождения ребёнка.

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