Ирина Шейк в первой откровенной фотосессии после рождения ребенка

Звёздный бэби-бум спровоцировал поклонников ежедневно обсуждать фигуру знаменитостей, недавно ставших мамами. И, конечно, больше всего споров вызвала российская модель Ирина Шейк, которая в конце марта родила дочку Лею де Сену от голливудского актёра Брэдли Купера. Уже через месяц она вернулась к работе, демонстрируя прекрасную форму в объективе известного фотографа Мерта Аласа, а в мае вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Поклонники Ирины разделились на два лагеря: одни удивляются, как в такие короткие сроки модель смогла избавиться от набранного за беременность веса, а другие настроены скептически — Шейк, по их мнению, находится не в самой лучшей форме.