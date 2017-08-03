Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии

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Модель показала идеальное тело спустя четыре месяца после рождения дочери
В марте этого года Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями — у них родилась дочка Леа де Сена. Сначала пара скрывала ребенка от посторонних глаз, но сейчас с удовольствием появляется на улицах Нью-Йорка с малышкой. И если Брэдли чаще всего находится на съемках, то Ирина проводит все свободное время с Леей, хотя успевает уделять время и работе.
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкойФОТО
Так, сегодня модель выложила в свой Instagram фотографию со съемки для винтажного бренда белья. Правда, на снимке Ирина была совершенно обнаженной. Подписчики отметили, что Шейк в идеальной физической форме: всему виной ежедневные тренировки с фитнес-гуру, который работает и над телом Купера, правильное питание, пилатес и йога.