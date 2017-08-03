Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии

В марте этого года Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями — у них родилась дочка Леа де Сена. Сначала пара скрывала ребенка от посторонних глаз, но сейчас с удовольствием появляется на улицах Нью-Йорка с малышкой. И если Брэдли чаще всего находится на съемках, то Ирина проводит все свободное время с Леей, хотя успевает уделять время и работе.