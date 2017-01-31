Ирина Шейк рассказала о свадьбе своей мечты

Еще в середине декабря поклонники Ирины Шейк заметили на безымянном пальце топ-модели сияющий изумруд и сделали соответствующий вывод: свадьбе быть . Инсайдеры прокомментировали, что Брэдли Купер сделал предложение возлюбленной, как только узнал, что станет отцом. Более того, по слухам, пара уже выбрала дату для торжества — оно состоится в конце августа, в самое спокойное время в рабочем графике обоих.

До сих пор Купер и Шейк никак не комментировали новости о помолвке и предстоящей свадьбе. Однако недавно в интервью журналу HOLA! будущая мама призналась, как именно планирует организовать свое бракосочетание. «Я родилась и выросла в снежной стране, так что свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины», — призналась откровенно Шейк. Воплотит ли мечту своей избранницы в жизнь Брэдли Купер, покажет время.