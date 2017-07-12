Ирина Шейк поздравила Наташу Поли с днем рождения

Сегодня одной из самых успешных российских моделей Наталье Полевщиковой, более известной под псевдонимом Наташа Поли, исполняется 32 года. Ее близкая подруга Ирина Шейк поспешила поздравить звезду подиума с этим событием, опубликовав в Instagram-stories их совместную фотографию, сопроводив ее забавной надписью: «С днем рождения (в России уже 12 июля) самую сексуальную россиянку. Люблю тебя!».

Стоит отметить, что модели дружат уже не первый год и не раз участвовали вместе в рекламных кампаниях. В частности, год назад Шейк делилась с подписчиками снимками, сделанными во время работы над рекламным роликом косметического бренда L’Oréal.