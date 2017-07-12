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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 июля 2017

    Ирина Шейк поздравила Наташу Поли с днем рождения

    Модель опубликовала фото с подругой в Instagram

    Сегодня одной из самых успешных российских моделей Наталье Полевщиковой, более известной под псевдонимом Наташа Поли, исполняется 32 года. Ее близкая подруга Ирина Шейк поспешила поздравить звезду подиума с этим событием, опубликовав в Instagram-stories их совместную фотографию, сопроводив ее забавной надписью: «С днем рождения (в России уже 12 июля) самую сексуальную россиянку. Люблю тебя!».

    Ирина Шейк и Наташа Поли

    Стоит отметить, что модели дружат уже не первый год и не раз участвовали вместе в рекламных кампаниях. В частности, год назад Шейк делилась с подписчиками снимками, сделанными во время работы над рекламным роликом косметического бренда L’Oréal.

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