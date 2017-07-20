Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    20 июля 2017

    Ирина Шейк опубликовала фото с Тимати

    Модель появится в новом клипе рэпера?

    Всего пару часов назад Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой она позирует рядом с одним из самых успешных российских рэперов Тимати. Под этим постом возлюбленная Брэдли Купера оставила шутливую подпись: «Татары идут… Забавный рабочий день с @timatiofficial». Напомним, что у 31-летней модели, чья настоящая фамилия Шайхлисламова и у исполнителя Тимура Юнусова, выступающего под псевдонимом Тимати, татарские корни.

    После публикации этого снимка поклонники знаменитостей сразу же предположили, что Ирина станет главной героиней нового клипа рэпера. Стоит отметить, что музыкант так же опубликовал в своем микроблоге фото с моделью, под которым пошутил: «Как можно взять и вот так вот, два раза подряд, не оставить нашим пацанам ни одного шанса?!».

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз