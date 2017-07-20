Ирина Шейк опубликовала фото с Тимати

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Модель появится в новом клипе рэпера?
Всего пару часов назад Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой она позирует рядом с одним из самых успешных российских рэперов Тимати. Под этим постом возлюбленная Брэдли Купера оставила шутливую подпись: «Татары идут… Забавный рабочий день с @timatiofficial». Напомним, что у 31-летней модели, чья настоящая фамилия Шайхлисламова и у исполнителя Тимура Юнусова, выступающего под псевдонимом Тимати, татарские корни.
После публикации этого снимка поклонники знаменитостей сразу же предположили, что Ирина станет главной героиней нового клипа рэпера. Стоит отметить, что музыкант так же опубликовал в своем микроблоге фото с моделью, под которым пошутил: «Как можно взять и вот так вот, два раза подряд, не оставить нашим пацанам ни одного шанса?!».