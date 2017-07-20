Ирина Шейк опубликовала фото с Тимати

Всего пару часов назад Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой она позирует рядом с одним из самых успешных российских рэперов Тимати. Под этим постом возлюбленная Брэдли Купера оставила шутливую подпись: «Татары идут… Забавный рабочий день с @timatiofficial». Напомним, что у 31-летней модели, чья настоящая фамилия Шайхлисламова и у исполнителя Тимура Юнусова, выступающего под псевдонимом Тимати, татарские корни.