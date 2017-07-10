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    10 июля 2017

    Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхают на Таити

    Пара впервые после рождения дочери отправилась в отпуск

    В конце марта этого года Брэдли Купер и Ирина Шейк впервые стали родителями - новорожденной малышке они дали французское имя Леа де Сена. Однако пара предпочитает скрывать лицо девочки и не делится совместными фотографиями. К тому же Ирина и Брэдли часто находятся в разных городах: модель живет с дочерью в Нью-Йорке, а Купер много времени проводит на съемках в Лос-Анджелес. Тем не менее новоиспеченные родители наконец-то решили выбраться в путешествие. Вчера дизайнер Диана фон Фюрстенберг рассекретила местоположение пары. Она выложила в свой Instagram снимок, на котором Ирина и Брэдли загорают на яхте в открытом море вместе с друзьями. Оказалось, что компания отправилась на Таити. И очевидно, что Ирина и Брэдли не взяли с собой дочь: видимо, Леа осталась в Нью-Йорке с бабушкой — матерью Брэдли Глорией Кампано.

    Напомним, роман актера и модели начался в 2015 году, почти сразу после расставания Шейк с Криштиану Роналду.

    Ирина Шейк и Брэдли Купер

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